خبير سياحي: الأقصر وأسوان تشهدان اكتمال أعداد السياح الأجانب خلال أعياد الميلاد

أعلن الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر وأسوان، اليوم الأحد، أن مدينتي الأقصر وأسوان تشهدان حالياً قوائم انتظار للزيارة السياحية، عقب رفع الفنادق العائمة والثابتة شعار "كاملة العدد"، خلال احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد.



وأكد الخبير السياحي، أن دخل مصر من السياحة سجل هذا العام، ولأول مرة، نحو 18.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز غير المسبوق يعود إلى الدعم الكبير اللذي يُوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لملف السياحة في مصر، لافتًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير كان له دور محوري في جعل الموسم السياحي الحالي الأفضل على الإطلاق.



وأضاف أن المتحف الكبير أسهم في زيادة عدد الليالي السياحية داخل مصر رفع متوسط إنفاق السائح من 120 دولارًا إلى 180 دولارًا لليلة، وكذلك زيادة عدد الدول المصدّرة للسياحة إلى مصر من 26 دولة إلى 34 دولة حول العالم.



وأشار الخبير السياحي إلى أن دلالات الأرقام تشير إلى تنوع كبير في الأسواق المصدرة للسياحة، حيث تتصدر الأسواق الأوروبية (ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا) المشهد، مدعومة بعودة قوية لرحلات الطيران العارض (الشارتر) المباشرة إلى مطار الأقصر الدولي، لافتا إلى التزايد الملحوظ في التدفقات القادمة من الأسواق الآسيوية، وخاصة الصين، مما يعزز استدامة الطلب طوال الموسم.



وقال إن هذا الزخم لم ينعكس فقط على الفنادق، بل امتد ليشمل انتعاش حركة البازارات، والنقل السياحي، والمطاعم، مما يحدث حراكًا اقتصاديًا شاملًا في المحافظة، ولا يعد هذا الانتعاش وليد الصدفة، بل هو نتاج لخطط استراتيجية، مؤكدا أن مصر أصبحت متحفًا مفتوحًا ومقصدًا سياحيًا منفردًا لزوار العالم، إلى جانب تنوع المزارات السياحية والأثرية في مختلف المحافظات.



وأوضح الخبير السياحي أن قطاع السياحة بات أعلى مصدر دخل قومي للدولة، بفضل التوجيهات الرئاسية بشأن تحسين جودة الطرق على مستوى الجمهورية، خاصة بين المقاصد السياحية، لتصل إلى معدلات عالمية متقدمة، تزامناً مع تطوير وتحسين المراسي السياحية بين الأقصر وأسوان، وتطبيق رقابة صارمة على التفتيش والمتابعة بالمنشآت السياحية العائمة والثابتة، وزيادة الاكتشافات الأثرية بالأقصر، وفتح عدد من المناطق الأثرية للزيارة ليلًا.



وأشار الخبير السياحي إلى تدشين مبادرة "جسر الحضارة" بالصعيد، والتي نفذتها لجنة التسويق السياحي بالأقصر وأسوان، برئاسته، للترويج والدعاية، حيث تم استضافة 10 من فناني العالم لنقل تجربتهم الإيجابية عن الأمن والأمان والاستمتاع بالحضارة المصرية إلى بلدانهم.



و أضاف أنه تم تنظيم مبادرة أخرى تحت عنوان "التدريب من أجل التوظيف"، بالتعاون بين لجنة التسويق السياحي وجامعة الأقصر وغرفة السياحة، حيث تم بموجبها تدريب 45 شابًا وتأهيلهم للتعامل مع السائحين من مختلف الجنسيات، جرى توظيفهم بالفعل، كما يجري حاليًا تدريب 45 شابًا آخرين ضمن المرحلة الجديدة من المبادرة.



وأكد الخبير السياحي رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر وأسوان، في ختام تصريحاته لـ "أ ش أ"، أن هذه الجهود المتكاملة تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية السياحية المستدامة، وتعكس المكانة العالمية المتقدمة التي باتت تحتلها مصر على خريطة السياحة الدولية.