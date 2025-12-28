قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
حبشي يصدق على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة في بورسعيد وبورفؤاد
لافروف يفتح النار على بروكسل: الاتحاد الأوروبي هو العقبة الكبرى أمام السلام
جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز لسماع المرافعات
الدائرة الثامنة بالجيزة تشهد إقبالاً في التصويت بـ إعادة انتخابات النواب
نشاط غير استثنائي.. بركان «إتنا» يثور والمُتزلجون يستمتعون بالمشهد على المنحدرات | شاهد
مهند العكلوك: نتنياهو يريد تحقيق حلم إسرائيل الكبرى على حساب الأراضي العربية
وزير الإسكان: منصة مصر العقارية بدأت المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية
بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خبير سياحي: الأقصر وأسوان تشهدان اكتمال أعداد السياح الأجانب خلال أعياد الميلاد

الأقصر وأسوان تشهدان اكتمال أعداد السياح الأجانب خلال أعياد الميلاد
الأقصر وأسوان تشهدان اكتمال أعداد السياح الأجانب خلال أعياد الميلاد
أ ش أ

أعلن الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر وأسوان، اليوم الأحد، أن مدينتي الأقصر وأسوان تشهدان حالياً قوائم انتظار للزيارة السياحية، عقب رفع الفنادق العائمة والثابتة شعار "كاملة العدد"، خلال احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد.
 

وأكد الخبير السياحي، أن دخل مصر من السياحة سجل هذا العام، ولأول مرة، نحو 18.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز غير المسبوق يعود إلى الدعم الكبير اللذي يُوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لملف السياحة في مصر، لافتًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير كان له دور محوري في جعل الموسم السياحي الحالي الأفضل على الإطلاق.


وأضاف أن المتحف الكبير أسهم في زيادة عدد الليالي السياحية داخل مصر رفع متوسط إنفاق السائح من 120 دولارًا إلى 180 دولارًا لليلة، وكذلك زيادة عدد الدول المصدّرة للسياحة إلى مصر من 26 دولة إلى 34 دولة حول العالم.
 

وأشار الخبير السياحي إلى أن دلالات الأرقام تشير إلى تنوع كبير في الأسواق المصدرة للسياحة، حيث تتصدر الأسواق الأوروبية (ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا) المشهد، مدعومة بعودة قوية لرحلات الطيران العارض (الشارتر) المباشرة إلى مطار الأقصر الدولي، لافتا إلى التزايد الملحوظ في التدفقات القادمة من الأسواق الآسيوية، وخاصة الصين، مما يعزز استدامة الطلب طوال الموسم.


وقال إن هذا الزخم لم ينعكس فقط على الفنادق، بل امتد ليشمل انتعاش حركة البازارات، والنقل السياحي، والمطاعم، مما يحدث حراكًا اقتصاديًا شاملًا في المحافظة، ولا يعد هذا الانتعاش وليد الصدفة، بل هو نتاج لخطط استراتيجية، مؤكدا أن مصر أصبحت متحفًا مفتوحًا ومقصدًا سياحيًا منفردًا لزوار العالم، إلى جانب تنوع المزارات السياحية والأثرية في مختلف المحافظات.
 

وأوضح الخبير السياحي أن قطاع السياحة بات أعلى مصدر دخل قومي للدولة، بفضل التوجيهات الرئاسية بشأن تحسين جودة الطرق على مستوى الجمهورية، خاصة بين المقاصد السياحية، لتصل إلى معدلات عالمية متقدمة، تزامناً مع تطوير وتحسين المراسي السياحية بين الأقصر وأسوان، وتطبيق رقابة صارمة على التفتيش والمتابعة بالمنشآت السياحية العائمة والثابتة، وزيادة الاكتشافات الأثرية بالأقصر، وفتح عدد من المناطق الأثرية للزيارة ليلًا.


وأشار الخبير السياحي إلى تدشين مبادرة "جسر الحضارة" بالصعيد، والتي نفذتها لجنة التسويق السياحي بالأقصر وأسوان، برئاسته، للترويج والدعاية، حيث تم استضافة 10 من فناني العالم لنقل تجربتهم الإيجابية عن الأمن والأمان والاستمتاع بالحضارة المصرية إلى بلدانهم.


و أضاف أنه تم تنظيم مبادرة أخرى تحت عنوان "التدريب من أجل التوظيف"، بالتعاون بين لجنة التسويق السياحي وجامعة الأقصر وغرفة السياحة، حيث تم بموجبها تدريب 45 شابًا وتأهيلهم للتعامل مع السائحين من مختلف الجنسيات، جرى توظيفهم بالفعل، كما يجري حاليًا تدريب 45 شابًا آخرين ضمن المرحلة الجديدة من المبادرة.


وأكد الخبير السياحي رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر وأسوان، في ختام تصريحاته لـ "أ ش أ"، أن هذه الجهود المتكاملة تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية السياحية المستدامة، وتعكس المكانة العالمية المتقدمة التي باتت تحتلها مصر على خريطة السياحة الدولية.

الخبير السياحي محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر وأسوان قوائم انتظار للزيارة السياحية رفع الفنادق العائمة رفع الفنادق العائمة والثابتة شعار كاملة العدد احتفالات الكريسماس أعياد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

بالصور

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد