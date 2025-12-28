قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تطلق قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء في السودان

مساعدات السودان
مساعدات السودان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري قافلة مساعدات إنسانية متنوعة مقدمة من الهلال الأحمر المصري لدعم الشعب السوداني الشقيق والهلال الأحمر السوداني، وذلك من مقر المركز العام للهلال الأحمر المصري.

وشهد إطلاق القافلة حضور الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، ووفد من الهلال الأحمر السوداني، ومتطوعي ومتطوعات الهلال الأحمر المصري.

وتضمنت قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من الهلال الأحمر المصري نحو 70 طناً من المساعدات الإنسانية المتنوعة تشتمل على سلال غذائية، ومستلزمات طبية، ومستلزمات إيواء تشمل مراتب وبطاطين وأغطية شتوية ومستلزمات إغاثية، حيث جاءت هذه الأصناف وفق الأولويات التى تم التنسيق بشأنها مع الهلال الأحمر السوداني.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه القافلة إهداء من الشعب المصري إلى الشعب السوداني الشقيق، كما أنها تعد أول قافلة برية ستقطع مسافة نحو ألفي كيلو متر للوصول إلى الأراضي السودانية، حيث من المنتظر أن تصل ليلة رأس السنة، ويصاحبها وفد من متطوعي الهلال الأحمر المصري.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحرك المستمر لدعم استجابة الشعب السوداني الشقيق، مشددة على أن الاستجابة الإنسانية للأزمة السودانية تعد الاستجابة الأطول منذ اندلاع الأزمة فقد استغرقت حتي اليوم نحو 990 يوما.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إطلاق قافلة دعم الشعب السوداني الشقيق من بيت الإنسانية رسالة مهمة تؤكد الدور الإنساني والإغاثي للهلال الأحمر المصري، واستمرارًا لدوره التاريخي في إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول الشقيقة، وكذلك لمتطوعيه الذين يمثلون 65 ألف متطوع ومتطوعة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن القافلة تعد رسالة دعم مصرية للشعب السوداني الشقيق في مساعيه لتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها في الوقت الراهن، كما أن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في دعم الأشقاء في السودان حتي تجاوز الأزمة الراهنة، حيث سبق 

أن أرسلنا منذ 2023 ثلاث شحنات معونات تزيد على ألف طن مساعدات إنسانية مقدمة من الهلال الأحمر المصري إلى الهلال الأحمر السوداني عن طريق السفن شملت معونات طبية ومستلزمات إعاشة ومستلزمات طبية وبطاطين ومراتب ومستلزمات حماية شخصية وسلاسل غذائية، واليوم نواصل الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق، وهذا استمرار للدعم المصري للأشقاء وقت الأزمات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري لعب دورًا مهمًا في دعم وإغاثة الأشقاء في السودان منذ اندلاع الأزمة عام 2023 وحتي الآن، حيث قدم مساعدات وخدمات إنسانية للسودانيين شملت مساعدات إغاثية، ودعم غذائي، وحقائب مستلزمات نظافة شخصية، فضلا عن تقديم مساعدات للأشقاء السودانيين تمثلت في الانتقال من محافظة إلى أخرى، وخدمة إعادة الروابط العائلية وتشمل مكالمات هاتفية ومكالمات عبر الإنترنت وشحن هواتف، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية وكشف طبي ودعم نفسي وتجهيز العيادات بالمعابر.

مرسي مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الهلال الأحمر المصري قافلة مساعدات إنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الأهلي

بعد توديع كأس مصر.. ناقد رياضي يُثير الجدل حول أسباب خروج الأهلى

جمهور الأهلي

ظاهرة غريبة بلقاء «المصرية للاتصالات».. ناقد رياضي: معظم أهداف الأهلي يُسجلها لاعبو الفريق السابقون

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

خبيرة نفسية: رتب أولوياتك في العام الجديد بدل قائمة أهداف مثالية

أرشيفية

غباشي: التحركات الإسرائيلية في القرن الإفريقي تهدف لـ«اصطياد في الماء العكر»

اجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية

اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ أرض الصومال

بالصور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا

فيديو

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد