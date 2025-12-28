تجديد حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدتين في القاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، تجديد حبس عاطل 15 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التحرش لفظيا بسيدتين وترويعهما بكلب بدائرة قسم شرطة السلام.









تفاصيل الواقعة





تلقي قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من ربة منزل وصديقتها تفيد بقيام شخص بالتحرش بهما لفظيا أثناء شراء بعض المستلزمات ثم أطلق كلبه عليهما لبث الرعب والخوف، ما تسبب في حالة من الذعر لهما وللمارة بدائرة القسم.





وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم، وإن الكلب غير مرخص، وعقب تقنين الاجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وعثر بحوزته على سلاح أبيض، وتم التحفظ على الكلب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.