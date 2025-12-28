قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بسبب ماس كهربائي.. نشوب حريق بأحد المنازل ومصرع شخص

أرشيفية
أرشيفية
همت الحسينى

لقى شخص مصرعه بإحدى قرى الدقهلية إثر نشوب حريق ناتج عن ماس كهربائي بغرفة أسفل منزله.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر يفيد بنشوب حريق بغرفة أسفل منزل بقرية كوم النور التابعة للمركز، ومصرع شخص.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحريق بغرفة أسفل منزل شخص بكوم النور.

وتبين مصرع مسن يدعى محمد بهي الدين محمد، 70 عاما، مقيم كوم النور بميت غمر.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الأماكن المجاورة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

الدقهلية كوم النور ميت غمر ضباط

