السيارة اتقلبت مرتين.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث إسماعيل الليثي

قال مصطفى إبراهيم، شاهد عيان على حادث المطرب إسماعيل الليثي، إن "سيارة ناجح وعلاء كان تسير على سرعة 90 قادمة من القاهرة".

وأضاف مصطفى إبراهيم، شاهد عيان على حادث المطرب إسماعيل الليثي، في تصريحات لبرنامج "صبايا الخير" على قناة "النهار" مع الإعلامية ريهام سعيد، مساء الأربعاء، أن "سائق إسماعيل الليثي كان يسير بسرعة هائلة، وكان أشرف وعلاء جايين من القاهرة، ومرة واحدة العربيتين خبطوا في بعض".

وتابع مصطفى إبراهيم، شاهد عيان على حادث المطرب إسماعيل الليثي، أن : "أنا كنت وراء سيارة أشرف وعلاء، وكنت شايف الحادثة سيارة إسماعيل الليثي خبطت فيهم، واتقلبت مرتين".

واستكمل مصطفى إبراهيم، شاهد عيان على حادث المطرب إسماعيل الليثي: "نزلنا ساعدنا الناس، وكان مع إسماعيل الليثي 4 أشخاص، وسيارة ناجح وعلاء كان فيها أشرف وزوجته".