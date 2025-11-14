بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية.. إخلاء مقابر السيارات داخل الكتل السكنية.. دعم خطط تنمية الموارد الذاتية للمحافظات

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 162 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمنت مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (7 : 13 نوفمبر 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 7 نوفمبر*

بتكليف من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، شارك وفد رفيع المستوى من للوزارة في المنتدي الوزاري لدول الحزام والطريق للتعاون الدولي في الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الطوارئ والذي عُقد في مدينة سانيا بجمهورية الصين الشعبية وذلك من 5 إلى 7 نوفمبر 2025.

*السبت 8 نوفمبر:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الرابع عشر من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة للعام 2025 / 2026 ، والذي يُعقد خلال الفترة من 9 حتى 12 نوفمبر 2025، بتنفيذ ثلاثة برامج تدريبية متخصصة يستفيد منها 140 متدربًا من العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية، في إطار جهود الوزارة المتواصلة لرفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز قدرات الجهاز التنفيذي بالمحليات.

*الأحد 9 نوفمبر*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إنتهاء محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 لاستعداداتها والتي تستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و 11 نوفمبر الجاري حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لتيسير العملية الانتخابية ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، وبما يضمن خروج الانتخابات في أجواء منظمة وآمنة تليق بالدولة المصرية.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق البرنامج التدريبي الثاني من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، والذي يعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك تحت عنوان "آليات الحوكمة وأفضل الممارسات في إعداد اللوائح المالية والإدارية" .

*الأثنين 10 نوفمبر:*

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اليوم ، سير العملية الانتخابية فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولي وتشمل 14 محافظة هي: الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مطروح) ، وذلك عبر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة.

كما تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، فعاليات البرنامج التدريبي الثاني من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، التى تنظمها وزارة التنمية المحلية حالياً لعدد من العاملين بمجلس الوزراء والوزارات والمحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يعقد البرنامج التدريبي الثاني خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 ، تحت عنوان "آليات الحوكمة وأفضل الممارسات في إعداد اللوائح المالية والإدارية" .

*الثلاثاء 11 نوفمبر:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول سير فعاليات اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، والتي تتابع الوزارة تنفيذها بالتنسيق مع غرف العمليات في جميع المحافظات، ومركز السيطرة الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

واختتمت بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة فعاليات البرنامج الثاني من "مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية " والتى تنفذ برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وتستهدف عدد من العاملين بمجلس الوزراء والوزارات والمحافظات.

وتابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، سير العملية الانتخابية فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولي وتشمل 14 محافظة هي: الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مطروح)، وذلك عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تم بحث واستعراض العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية.

*الأربعاء 12 نوفمبر*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريرًا حول جهود الوزارة لتنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية الخاصة بإخلاء مقابر السيارات الواقعة داخل الكتل السكنية والمواقع المتميزة بالمحافظات، واستغلال هذه الأراضي في إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.

واستعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة على عدد 15 مركزاً تكنولوجياً بعدد من المراكز والمدن بمحافظة سوهاج خلال شهر أكتوبر 2025 وذلك فى (الديوان العام -سوهاج - حي غرب سوهاج - حي شرق سوهاج - المنشأة - دار السلام - الفردوس - أخميم - طهطا - طما - المراغة - ساقلته - جهينة - جرجا) لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس مدى رضاهم عنها، والوقوف على معدلات الأداء في الملفات الخدمية اليومية.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا اليوم حول الموقف التنفيذي للمرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتي تم إطلاقها بمحافظة الشرقية بهدف تعزيز الغطاء النباتي وتحسين جودة الهواء ودعم جهود الدولة للتحول نحو الاستدامة البيئية.

*الخميس 13 نوفمبر:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً بحضور عدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى اللقاء الذى عقده نهاية شهر أكتوبر الماضي بحضور وزيري التنمية المحلية والمالية لبحث الملفات المشتركة في جميع المحافظات بما يساهم في دعم خطط تنمية الموارد الذاتية للمحافظات وتذليل أي معوقات في هذا الشأن لدعم جهود تنفيذ المشروعات الخدمية، وتحسين حياة المواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة في تقديم بعض الخدمات الأساسية للمواطنين .

وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا مفصلًا من رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، حول الموقف التنفيذي لأعمال إزالة التعديات على أراضي طرح النهر داخل القطاع المائي لمجرى نهر النيل وفرعيه، وخاصة فرع رشيد بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك تنفيذًا لتكليف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين رقم (60) لإزالة التعديات علي طرح النهر .

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول الموقف التنفيذي لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى بالمحافظات خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والتى تم إعدادها من خلال بروتوكول التعاون المشترك المبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ رؤية الدولة فى تنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات وضمان الإلتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008.