الطرح الثاني للوحدات السكنية عبر منصة مصر الرقمية.. كراسة الشروط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال منصة مصر العقارية الرسمية، عن فتح باب الحجز الإلكتروني للطرح الثاني لطرح نحو 25 ألف وحدة سكنية.

وذلك اعتبارًا من يوم 16 نوفمبر 2025 وحتى 15 ديسمبر 2025 عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر العقارية Reservations.realestate.gov.eg.



منصة مصر العقارية

تعد منصة مصر العقارية أول منصة عقارية حكومية رقمية في مصر، طوّرتها شركة E-Systematic بالتعاون مع وزارة الإسكان، لتكون الذراع الإلكتروني الرسمي للوزارة.



تعتمد المنصة على أحدث النظم التكنولوجية لتوفير تجربة حجز شفافة وآمنة للمواطنين، تتيح الاطلاع على المشاريع السكنية المختلفة والتقديم ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا.



شروط الحجز في طرح وزراة الإسكان

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية وطبيعيًا وليس اعتباريًا.



2. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت التقديم، وأن يكون له الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.



3. يخضع الحجز لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحكام قانون التمويل العقاري وقرارات البنك المركزي المصري ذات الصلة.



4. لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في نفس المشروع.



5. يُسمح للأعزب بحجز وحدة واحدة فقط في نفس الطرح.



6. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع.



7. يُعد سداد جدية الحجز موافقة نهائية على الشروط والمواصفات.



8. الوحدات مخصصة للسكن فقط، ولا يجوز تغيير الغرض من استخدامها.



9. في حال المخالفة يتم سحب الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية.



10. بعض وحدات الدور الأرضي تشمل حدائق خاصة بمساحات مختلفة وفقًا لمخططات التنسيق المعتمدة.



11. وحدات البنتهاوس تشمل مساحة روف خاصة تُحسب بنسبة 50% من سعر المتر السكني.



خطوات الحجز الإلكتروني

1. تسجيل هوية رقمية على منصة مصر الرقمية باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف.



2. الدخول إلى موقع الطرح وتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية.



3. استكمال البيانات الشخصية واستيفاء استمارة التقديم إلكترونيًا.



4. عند استقرار المستخدم على وحدة معينة، يتم سداد جدية الحجز إلكترونيًا.



5. بعد السداد، يتم تأكيد الحجز وإصدار إيصال إلكتروني معتمد.