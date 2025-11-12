قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية تركيا: هناك حاجة ماسة لتوضيح تفاصيل عمل القوة الدولية في غزة
صدمة للزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عقوبات السوبر المصري
صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد
بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل
الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية: الإسلام بريء من هذه الانتهاكات
زلزال يضرب قبرص.. والشرقية أكثر المحافظات شعورًا بالهزة في مصر
توافق مصري تركي على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام
أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري| ما القصة؟
الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لمواصلة عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهمية
رابط رسمي.. موعد التقديم في طرح 25 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأحد المقبل.. مصر العقارية تطلق المرحلة الثانية بطرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة

"مصر العقارية" تطلق المرحلة الثانية بطرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة
"مصر العقارية" تطلق المرحلة الثانية بطرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة
ياسمين القصاص

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، عن طرح كراسة شروط 25,012 وحدة سكنية اليوم الأربعاء، عبر "منصة مصر العقارية"، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الطرح الأكبر في تاريخ الوزارة، والذي يضم ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية تطرح على عدة مراحل متتابعة.

ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المواطنين ضمن مشروعات الإسكان المتنوعة.

أماكن طرح الوحدات السكنية  

وأوضح وزير الإسكان أن الطرح الجديد يشمل وحدات بعدد من المشروعات والمدن الجديدة، على النحو التالي:

2.986 وحدة سكنية ضمن مشروعي «جنة» و«سكن مصر».

10.614 وحدة سكنية ضمن مشروع «ديارنا».

9.412 وحدة سكنية بمشروع «ظلال».

2.000 وحدة سكنية ضمن مشروع «الإسكان المتنوع» بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

ويأتي هذا التنوع في المشروعات استجابة لاحتياجات المواطنين المختلفة، سواء من حيث الموقع أو الفئة السعرية أو الخدمات المقدمة داخل كل مشروع.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تعد جهود الدولة في قطاع الإسكان خطوة محورية نحو معالجة أزمة السكن التي طالما واجهت شريحة كبيرة من المواطنين في مصر، فمن خلال إطلاق مبادرات متعددة وتنفيذ مشروعات سكنية كبرى في مختلف المحافظات، تعمل الحكومة على توفير وحدات سكنية مناسبة تتلاءم مع قدرات واحتياجات المواطنين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن  لا تقتصر هذه الجهود على بناء المساكن فقط، بل تشمل أيضا تطوير البنية التحتية والخدمات المحيطة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة معيشية متكاملة.

وأشار حسان، إلى أن تسهم هذه السياسات في النهاية في تحقيق التنمية المستدامة عبر توزيع الكثافة السكانية بشكل أفضل، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري.

خطوات تسجيل الوحدات الكترونيا

وبحسب ما أعلنته المنصة رسميا، أوضحت «منصة مصر العقارية» أن حجز الوحدات المطروحة يتطلب إنشاء حساب شخصي عبر موقعها الإلكتروني، ويتم التسجيل باتباع الخطوات التالية:

 - زيارة الموقع الرسمي لمنصة مصر العقارية عبر الرابط المخصص لذلك.

 - إدخال رقم بطاقة الرقم القومي السارية (14 رقما).

 - تسجيل رقم هاتف محمول مسجل باسم المستخدم لدى إحدى شركات الاتصالات.

 - إدخال اسم الأم الأول كما هو مدوّن في شهادة الميلاد.

 - تسجيل رقم المصنع الموجود أسفل الصورة الشخصية في بطاقة الرقم القومي (مكون من حروف وأرقام).

 - اختيار "إنشاء حساب جديد" من الصفحة الرئيسية للمنصة.

 - إدخال البيانات الأساسية المطلوبة لاستكمال التسجيل.

 وبعد إدخال البيانات الأساسية، يتم تفعيل الحساب من خلال الخطوات التالية:

 - إدخال رمز التفعيل الظاهر على الشاشة، مع مراعاة كتابة الحروف بنفس الشكل (كبيرة أو صغيرة).

 - ستصل للمستخدم رسالة نصية (SMS) تحتوي على كود تفعيل مكون من 6 أرقام إلى رقم الهاتف المسجل.

 - يتم إدخال هذا الكود في الحقل المخصص للتحقق من ملكية رقم الهاتف.

إنشاء كلمة المرور

 - اختيار كلمة مرور قوية تتضمن مزيجا من الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز لضمان الأمان.

 - إعادة إدخال كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد.

وبعد استكمال جميع الخطوات السابقة بنجاح، يمكن للمستخدم تسجيل الدخول إلى الحساب باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور.

بمجرد تسجيل الدخول، يستطيع المستفيد الوصول إلى خدمات الإسكان الاجتماعي، ودفع الرسوم المطلوبة، وتحميل كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية.

مصر العقارية الاسكان وحدات سكنية جديدة المدن الجديدة وزارة الاسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

ترشيحاتنا

مروان حمدي

طبيب الإسماعيلي يكشف موعد عودة مروان حمدي

وولفرهامبتون

الكشف عن مدرب وولفرهامبتون الإنجليزي الجديد

شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي للووشو كونغ

مصر تقود الووشو عالميًا.. شريف مصطفى مديرا فنيا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي

بالصور

بعد شائعات ارتباطها بالهضبة.. شاهد أجرأ إطلالات أسماء جلال

أسماء جلال
أسماء جلال
أسماء جلال

صورة إسماعيل الليثي وابنه ضاضا تتصدر سرادق العزاء في إمبابة.. شاهد

عزاء اسماعيل الليثي
عزاء اسماعيل الليثي
عزاء اسماعيل الليثي

محمود الليثي أول الحضور في عزاء إسماعيل الليثي بإمبابة

محمود الليثي
محمود الليثي
محمود الليثي

تحت شعار «معا نستطيع» ..تسليم كراسي متحركة وسماعات طبية وأطراف صناعية للمستحقين بالشرقية|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد