الأحد المقبل.. مصر العقارية تطلق المرحلة الثانية بطرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، عن طرح كراسة شروط 25,012 وحدة سكنية اليوم الأربعاء، عبر "منصة مصر العقارية"، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الطرح الأكبر في تاريخ الوزارة، والذي يضم ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية تطرح على عدة مراحل متتابعة.

ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المواطنين ضمن مشروعات الإسكان المتنوعة.

أماكن طرح الوحدات السكنية

وأوضح وزير الإسكان أن الطرح الجديد يشمل وحدات بعدد من المشروعات والمدن الجديدة، على النحو التالي:

2.986 وحدة سكنية ضمن مشروعي «جنة» و«سكن مصر».

10.614 وحدة سكنية ضمن مشروع «ديارنا».

9.412 وحدة سكنية بمشروع «ظلال».

2.000 وحدة سكنية ضمن مشروع «الإسكان المتنوع» بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

ويأتي هذا التنوع في المشروعات استجابة لاحتياجات المواطنين المختلفة، سواء من حيث الموقع أو الفئة السعرية أو الخدمات المقدمة داخل كل مشروع.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تعد جهود الدولة في قطاع الإسكان خطوة محورية نحو معالجة أزمة السكن التي طالما واجهت شريحة كبيرة من المواطنين في مصر، فمن خلال إطلاق مبادرات متعددة وتنفيذ مشروعات سكنية كبرى في مختلف المحافظات، تعمل الحكومة على توفير وحدات سكنية مناسبة تتلاءم مع قدرات واحتياجات المواطنين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن لا تقتصر هذه الجهود على بناء المساكن فقط، بل تشمل أيضا تطوير البنية التحتية والخدمات المحيطة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة معيشية متكاملة.

وأشار حسان، إلى أن تسهم هذه السياسات في النهاية في تحقيق التنمية المستدامة عبر توزيع الكثافة السكانية بشكل أفضل، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري.

خطوات تسجيل الوحدات الكترونيا

وبحسب ما أعلنته المنصة رسميا، أوضحت «منصة مصر العقارية» أن حجز الوحدات المطروحة يتطلب إنشاء حساب شخصي عبر موقعها الإلكتروني، ويتم التسجيل باتباع الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الرسمي لمنصة مصر العقارية عبر الرابط المخصص لذلك.

- إدخال رقم بطاقة الرقم القومي السارية (14 رقما).

- تسجيل رقم هاتف محمول مسجل باسم المستخدم لدى إحدى شركات الاتصالات.

- إدخال اسم الأم الأول كما هو مدوّن في شهادة الميلاد.

- تسجيل رقم المصنع الموجود أسفل الصورة الشخصية في بطاقة الرقم القومي (مكون من حروف وأرقام).

- اختيار "إنشاء حساب جديد" من الصفحة الرئيسية للمنصة.

- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة لاستكمال التسجيل.

وبعد إدخال البيانات الأساسية، يتم تفعيل الحساب من خلال الخطوات التالية:

- إدخال رمز التفعيل الظاهر على الشاشة، مع مراعاة كتابة الحروف بنفس الشكل (كبيرة أو صغيرة).

- ستصل للمستخدم رسالة نصية (SMS) تحتوي على كود تفعيل مكون من 6 أرقام إلى رقم الهاتف المسجل.

- يتم إدخال هذا الكود في الحقل المخصص للتحقق من ملكية رقم الهاتف.

إنشاء كلمة المرور

- اختيار كلمة مرور قوية تتضمن مزيجا من الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز لضمان الأمان.

- إعادة إدخال كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد.

وبعد استكمال جميع الخطوات السابقة بنجاح، يمكن للمستخدم تسجيل الدخول إلى الحساب باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور.

بمجرد تسجيل الدخول، يستطيع المستفيد الوصول إلى خدمات الإسكان الاجتماعي، ودفع الرسوم المطلوبة، وتحميل كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية.