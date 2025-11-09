قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن المستكاوي: الأهلي الأفضل في الشوط الأول.. وزيزو النجم حتى الآن
رئيس الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية
رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو
مفتي الجمهورية: مصر رغم ما تعرضت له من محاولات غزو متعددة لكنها منارة التعايش والسلام
الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا أشادت به المؤسسات الدولية
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة أعمال لتمكين القطاع الخاص
لقطة طريفة في نهائي السوبر المصري.. سقوط حكم اللقاء بين زيزو وجعفر يثير ضحك الجماهير
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد جناح الوزارة بالمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة في دورته السادسة

جانب من المشاركة
آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جناح وزارة الإسكان بالمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA202 في دورته السادسة.

وذلك على هامش مشاركته في افتتاح الذي يُقام تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويحظى بمشاركة عدد كبير من الشركات الاجنبية والمحلية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات النقل الذكي واللوجستيات والصناعة، مشيراً إلى أن هذا المعرض يشكل فرصة هامة للتفاعل وتبادل المعرفة حول أحدث الحلول والابتكارات التي تساهم في تعزيز كفاءة القطاعات المختلفة.

وأكد وزير الإسكان إلى أن هذا المعرض فرصة  لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تُسهم في تحسين الحياة الحضرية وتوفير بيئة سكنية آمنة وملائمة للجميع".

ورافق المهندس شريف الشربيني، فى تفقد جناح الوزارة مساعد الوزير للشئون الفنية ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من مسئولى الوزارة ، وتم استعراض أبرز جهود وزارة الإسكان في مجال البناء الأخضر الذكي والمستدام، وذلك في إطار استراتيجيات الوزارة نحو تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة، وتطبيق معايير كفاءة استخدام الموارد والطاقة في المشروعات القومية.

جدير بالذكر أنه شارك في جناح وزارة الإسكان عدد من الجهات التابعة لها، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وقطاع المرافق، حيث قدّمت هذه الجهات عروضا حول مشروعاتها ومبادراتها للتحول نحو أنماط بناء أكثر استدامة وكفاءة.

كما تم خلال استعراض الجهود المبذولة لوزارة الإسكان لتوطين صناعات البنية التحتية في مصر، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية في مجالات مواد البناء، وأنظمة المياه والصرف، والطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات.

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

محافظ الشرقية
فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

