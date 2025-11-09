نائب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر يقود حملة لإزالة الاشغالات

قاد المهندس حسن الخياط. نائب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر للطرق والتنمية حملة إشغالات مكبرة على الموقف النموذجي و الإقليمي وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالنظام العام وضبط أي مخالفات أو تعديات تعيق حركة السير.

وخلال الحملة تم رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرصفة ومداخل المواقف لضمان السيولة المرورية كما تم التنبيه على أصحاب الأكشاك والبائعين بعدم التواجد في غير الأماكن المخصصة لهم.

وقال المهندس أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر:" لن نسمح بعودة الفوضى.. مدينة بدر تسير بخطى سريعة نحو التطوير وأي مخالفة أو تعدٍ على المظهر العام سيتم التعامل معه فورًا وبحسم".

وتابع : نحن لا ننتظر الشكوى بل نتحرك ميدانيًا لضبط الشارع وإعادة الانضباط الكامل.

من جانبه شدد المهندس حسن الخياط على أن الحملات ستستمر دون توقف في جميع أنحاء المدينة وأن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفة تمس المظهر الحضاري أو راحة المواطنين.