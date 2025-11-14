قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقدم 151 ألف جنيه.. تفاصيل طرح 25 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية ورابط كراسة الشروط
عبد العزيز جمال

طرحت وزارة الإسكان رسميًا 25012 وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع، والذي يتضمن ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية تُطرح على عدة مراحل متتالية. 

ويبدأ حجز الوحدات الجديدة اعتبارًا من الأحد 16 نوفمبر 2025 عبر منصة مصر العقارية، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات الحجز وتوفير تجربة رقمية متكاملة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية.

منصة مصر العقارية.. بوابة إلكترونية للحجز والتسجيل

أكدت وزارة الإسكان أن الراغبين في التقديم للحصول على وحدة سكنية يمكنهم الدخول على منصة مصر العقارية واختيار قسم "طروحات الإسكان"، أو من خلال الرابط الرسمي https://reservations.realestate.gov.eg/ar لإنشاء حساب جديد والتسجيل الإلكتروني وتنزيل كراسة الشروط.


كما أتاحت الوزارة فيديو توضيحيًا على موقع يوتيوب يشرح خطوات التسجيل والحجز من البداية حتى إتمام العملية (الرابط هنا).


ويُشترط سداد جدية الحجز إلكترونيًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 16 نوفمبر 2025، على أن تتم جميع إجراءات الحجز ومتابعة الطلبات عبر المنصة الرقمية دون الحاجة للتوجه إلى مقرات الوزارة أو البنوك.

كراسة الشروط ومشروعات الطرح الجديدة

يشمل الطرح الحالي عددًا من المشروعات السكنية بمختلف المستويات، وتتنوع الوحدات بين فاخرة ومتوسطة ومتنوعة، على النحو التالي:

المشروععدد الوحداتالمدن المطروحةمقدم جدية الحجز
جنة وسكن مصر2986 وحدةالمنصورة الجديدة – غرب قنا151 ألف جنيه
الإسكان الحر1680 وحدةالسويس الجديدة151 ألف جنيه
روضة العبور264 وحدةالعبور151 ألف جنيه
ديارنا10614 وحدةالسادات – برج العرب الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر الجديدة – بني سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – العلمين – أكتوبر الجديدة – السويس الجديدة – بدر – 15 مايو – دمياط الجديدة – قنا الجديدة201 ألف جنيه
ظلال9412 وحدةالعبور – العاشر من رمضان – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – الشيخ زايد251 ألف جنيه
الإسكان المتنوع2000 وحدةالإسماعيلية الجديدة151 ألف جنيه

طرق السداد الإلكتروني المتاحة

يمكن سداد قيمة جدية الحجز من خلال عدة وسائل ميسرة تشمل:

  • البطاقات البنكية (فيزا – ماستر كارد – ميزة)
  • فروع البنوك المشاركة في المبادرة
  • الإنترنت البنكي للبنوك المحلية
  • مكاتب البريد المصري
  • ويستمر سداد المقدمات من 16 نوفمبر 2025 حتى 15 ديسمبر 2025، لتبدأ بعدها مرحلة إتاحة البيانات التفصيلية للوحدات يوم 4 يناير 2026.

نظام السداد بعد الحجز

أوضحت الوزارة أن نظام السداد مقسم على مراحل تيسيرية لضمان سهولة التملك للمواطنين:

  • استكمال 20% من ثمن الوحدة خلال شهرين من انتهاء فترة الحجز، مضافًا إليها 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجالس الأمناء بالمدن المطروحة.
  • سداد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة.
  • يتم تقسيط باقي ثمن الوحدة (70%) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات.
  • تُضاف الفوائد على الرصيد المدين بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت الطرح، بجانب 2% رسوم وزارة المالية و0.5% مصاريف تحصيل.
  • ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، مع تقديم شيكات آجلة بالقيمة الإجمالية قبل الاستلام، لضمان الالتزام بمواعيد السداد.

كراسة الشروط.. كل التفاصيل في ملف واحد

تحتوي كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع على تفاصيل المساحات والأسعار الفعلية للمتر المربع، إضافة إلى الشروط العامة الخاصة بالتقديم وطريقة السداد والاستلام، ويتم تحميلها مباشرة من المنصة الإلكترونية مع بدء فترة الحجز.

وتهدف وزارة الإسكان من خلال هذا الطرح إلى إتاحة فرص متكافئة لمختلف شرائح المجتمع للحصول على وحدة سكنية مناسبة، مع تيسير جميع الخطوات إلكترونيًا دون تعقيد.

أكدت وزارة الإسكان أن إطلاق الطرح عبر منصة مصر العقارية يأتي في إطار خطتها للتحول الرقمي الكامل في إدارة مشروعات الدولة السكنية، بما يضمن الشفافية وسهولة الإجراءات وسرعة التعامل مع الطلبات إلكترونيًا، بالإضافة إلى تقليل التزاحم بالمكاتب وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

