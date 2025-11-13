قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200 جنيه .. دفاع عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه في قضية «الشاب المصفوع»
رحيل ببلاش وخسائر بالملايين.. حكايات تفريط الزمالك في 4 نجوم سوبر لـ الأهلي
قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين
محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لثنائي منتخب مصر
تأسّيًا بالسنة النبوية عند تأخر الغيث..السعودية تؤدي صلاة الاستسقاء في الحرمين الشريفين
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي
منار عبد العظيم

تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الإعلان عن طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة في عدد من المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

 تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية، خصوصًا متوسطي ومحدودي الدخل.

 ومن خلال التقرير، سنستعرض تفاصيل الطرح الجديد والمميزات التي يتضمنها، بالإضافة إلى تأثير هذه المبادرة على سوق الإسكان المصري.

 التوجيهات الرئاسية وخطة الإسكان لعام 2025

في بداية العام الحالي، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهًا بتوفير 400 ألف وحدة سكنية للمواطنين، تتوزع على مدار العام. هذا الطرح يهدف إلى توفير مساكن ملائمة للأسر المصرية في مختلف الفئات الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على متوسطي الدخل. وقد بدأ طرح الوحدات في أبريل 2025، حيث تم إطلاق أكثر من 200 ألف وحدة حتى الآن، في إطار خطة مرنة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين.

 تفاصيل الطرح الجديد لوحدات الإسكان

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة في 15 مدينة جديدة موزعة على جميع محافظات مصر. 

تشمل المدن المطروحة مناطق ساحلية وصعيدية وكذلك في القاهرة الكبرى مثل الجيزة.

 وتبدأ الوزارة في استقبال طلبات الحجز اعتبارًا من اليوم، على أن يتم التقديم عبر منصة "مصر العقارية" التي تقدم كراسة الشروط.

التوزيع الجغرافي للوحدات السكنية

وتابع خطاب:تشمل الوحدات السكنية الجديدة محافظات متعددة مثل:

القاهرة والجيزة: لتغطية احتياجات المناطق الحضرية الكبرى.

مدن الصعيد: مثل بني سويف، أسيوط، سوهاج، ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

المناطق الساحلية: لتوفير فرص سكنية بالقرب من البحر الأحمر والبحر المتوسط، وهي فرصة مثالية للباحثين عن السكن في بيئات صحية ومشجعة على السياحة الداخلية.

 مميزات الوحدات السكنية الجديدة

تتسم الوحدات السكنية الجديدة التي تم طرحها بمزايا متعددة تضمن الراحة والتسهيلات للمواطنين:

مساحات أكبر: الوحدات السكنية تتراوح مساحاتها من 90 مترًا حتى 180 مترًا، بما يلبي احتياجات الأسر المصرية في مستويات دخل مختلفة.

كاملة التشطيب: الوحدات مجهزة بكافة المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، بالإضافة إلى التشطيب الكامل الذي يضمن الاستفادة من المساحة بشكل كامل.

أقساط ميسرة: تم توفير إمكانية السداد على أقساط مريحة تصل إلى 20 سنة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مما يجعل الحصول على سكن ملائم في متناول الجميع.

 أهداف الحكومة من طرح الوحدات السكنية

تهدف الحكومة من خلال طرح هذه الوحدات إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين:

تحقيق العدالة الاجتماعية: من خلال توفير سكن مناسب لشرائح الدخل المختلفة.

تشجيع الاستثمار العقاري: الطرح المستمر للوحدات السكنية يعكس تطور قطاع العقارات في مصر، ويشجع على زيادة استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.

دعم التنمية المستدامة: خاصة في المدن الجديدة، مما يسهم في تنمية المناطق النائية ودعم التوسع العمراني.

 كيفية التقديم على الوحدات السكنية

لتسهيل عملية التقديم، يمكن للراغبين في الحصول على وحدات سكنية زيارة منصة مصر العقارية، حيث يمكنهم الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالشروط المطلوبة، وآلية التقديم، وكذلك تحميل كراسة الشروط الخاصة بالوحدات المتاحة. توفر المنصة أيضًا كافة المعلومات عن الوحدات التي سيتم طرحها في المدن المختلفة، بالإضافة إلى الجدول الزمني لتلقي الطلبات.

شقق الإسكان الاجتماعي التقديم على شقق الإسكان طرح شقق الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ميكالي

شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يشيد بإنجازات البعثة المصرية في ألعاب التضامن الإسلامي: الحوكمة والتنسيق سر النجاحات المتتالية

وزير الرياضة يشيد بإنجازات ونجاحات البعثة المصرية في ألعاب التضامن الإسلامي

أحمد عبدالرؤوف

الزمالك يستقر على استمرار أحمد عبدالرؤوف.. وتعيين مدرب جديد بالجهاز المعاون

حامد حمدان

الزمالك مهدد بخسارة صفقة حامد حمدان بسبب أزمة القيد والغرامات الدولية

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد