25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي

تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الإعلان عن طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة في عدد من المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية، خصوصًا متوسطي ومحدودي الدخل.

ومن خلال التقرير، سنستعرض تفاصيل الطرح الجديد والمميزات التي يتضمنها، بالإضافة إلى تأثير هذه المبادرة على سوق الإسكان المصري.

التوجيهات الرئاسية وخطة الإسكان لعام 2025

في بداية العام الحالي، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهًا بتوفير 400 ألف وحدة سكنية للمواطنين، تتوزع على مدار العام. هذا الطرح يهدف إلى توفير مساكن ملائمة للأسر المصرية في مختلف الفئات الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على متوسطي الدخل. وقد بدأ طرح الوحدات في أبريل 2025، حيث تم إطلاق أكثر من 200 ألف وحدة حتى الآن، في إطار خطة مرنة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين.

تفاصيل الطرح الجديد لوحدات الإسكان

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة في 15 مدينة جديدة موزعة على جميع محافظات مصر.

تشمل المدن المطروحة مناطق ساحلية وصعيدية وكذلك في القاهرة الكبرى مثل الجيزة.

وتبدأ الوزارة في استقبال طلبات الحجز اعتبارًا من اليوم، على أن يتم التقديم عبر منصة "مصر العقارية" التي تقدم كراسة الشروط.

التوزيع الجغرافي للوحدات السكنية

وتابع خطاب:تشمل الوحدات السكنية الجديدة محافظات متعددة مثل:

القاهرة والجيزة: لتغطية احتياجات المناطق الحضرية الكبرى.

مدن الصعيد: مثل بني سويف، أسيوط، سوهاج، ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

المناطق الساحلية: لتوفير فرص سكنية بالقرب من البحر الأحمر والبحر المتوسط، وهي فرصة مثالية للباحثين عن السكن في بيئات صحية ومشجعة على السياحة الداخلية.

مميزات الوحدات السكنية الجديدة

تتسم الوحدات السكنية الجديدة التي تم طرحها بمزايا متعددة تضمن الراحة والتسهيلات للمواطنين:

مساحات أكبر: الوحدات السكنية تتراوح مساحاتها من 90 مترًا حتى 180 مترًا، بما يلبي احتياجات الأسر المصرية في مستويات دخل مختلفة.

كاملة التشطيب: الوحدات مجهزة بكافة المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، بالإضافة إلى التشطيب الكامل الذي يضمن الاستفادة من المساحة بشكل كامل.

أقساط ميسرة: تم توفير إمكانية السداد على أقساط مريحة تصل إلى 20 سنة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مما يجعل الحصول على سكن ملائم في متناول الجميع.

أهداف الحكومة من طرح الوحدات السكنية

تهدف الحكومة من خلال طرح هذه الوحدات إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين:

تحقيق العدالة الاجتماعية: من خلال توفير سكن مناسب لشرائح الدخل المختلفة.

تشجيع الاستثمار العقاري: الطرح المستمر للوحدات السكنية يعكس تطور قطاع العقارات في مصر، ويشجع على زيادة استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.

دعم التنمية المستدامة: خاصة في المدن الجديدة، مما يسهم في تنمية المناطق النائية ودعم التوسع العمراني.

كيفية التقديم على الوحدات السكنية

لتسهيل عملية التقديم، يمكن للراغبين في الحصول على وحدات سكنية زيارة منصة مصر العقارية، حيث يمكنهم الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالشروط المطلوبة، وآلية التقديم، وكذلك تحميل كراسة الشروط الخاصة بالوحدات المتاحة. توفر المنصة أيضًا كافة المعلومات عن الوحدات التي سيتم طرحها في المدن المختلفة، بالإضافة إلى الجدول الزمني لتلقي الطلبات.