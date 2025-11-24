نائب بالشيوخ يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب: صوتكم ضمانة لمستقبل أقوى

وجّه النائب الدكتور نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، دعوة مباشرة إلى جموع المواطنين للمشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت “واجب وطني لا يقل أهمية عن أي عمل يسهم في حماية استقرار الدولة وترسيخ مؤسساتها”.

وقال نور الدين إن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس وعي الشعب وقدرته على صناعة المستقبل عبر اختيار من يمثله ويعبر عن مصالحه، مشددًا على أن البرلمان القادم يتحمل مسؤوليات كبرى في دعم التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الرقابة على أداء الحكومة، واستكمال مسار الإصلاح الوطني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أصوات المصريين في الخارج — الذين أنهوا اقتراعهم في 139 لجنة فرعية — قدّموا نموذجًا مشرفًا في الالتزام والانتماء، ويمثلون رسالة واضحة بأهمية المشاركة، داعيًا المواطنين في الداخل إلى استكمال هذا المشهد الوطني غدًا وبعد غد.

وأكد نور الدين أن الدولة وفّرت كل الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية، وفي مقدمتها الإشراف القضائي الكامل، واستعداد الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة التصويت ومنع أي ممارسات مخالفة، مشيرًا إلى أن المشاركة لا تقتصر على اختيار المرشح، وإنما هي “مساهمة مباشرة في الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة”.

وشدد على أهمية الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، خصوصًا ما يتعلق بعدم ممارسة أي دعاية انتخابية أمام اللجان احترامًا للصمت الانتخابي، حفاظًا على سلامة العملية ومنع تعرضها للبطلان.

كما أكد على أن “كل صوت له قيمة… وكل مشاركة هي خطوة جديدة نحو مصر أكثر قوة واستقرارًا”، داعيًا المواطنين إلى التوجه إلى لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى لضمان مشاركة فعّالة تعكس الإرادة الشعبية بوضوح.