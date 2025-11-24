برلماني: توافد المواطنين على الانتخابات مشاركة حقيقية فى صنع القرار السياسي

أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بالتوافد الكبير للناخبين في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، معتبراً أن هذه المشاركة الشعبية تعكس الإرادة القوية للشعب المصري في أن يكون له دور فعّال في صنع القرار السياسي وتشريع القوانين التي تخدم مصالح المواطنين.

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه الانتخابات لم تكن مجرد واجب دستوري، بل تعبير حقيقي عن التزام المواطن المصري بمستقبل وطنه ورغبة حقيقية في تطوير مؤسسات الدولة مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت محركًا رئيسيًا لتعزيز مشاركة المواطنين، حيث شددت القيادة السياسية على ضرورة النزول إلى اللجان واختيار الأفضل لتمثيل الشعب في البرلمان وأن القيادة لم تكتفِ بالتوجيهات الشفهية، بل قامت الدولة بتسهيل جميع الإجراءات، بما في ذلك تجهيز اللجان وتوفير سبل الراحة للناخبين، وهو ما ساهم في خلق أجواء انتخابية مشجعة وزيادة الإقبال على التصويت بشكل ملحوظ.

وأكد الدكتور محمد سليم أن المشاركة الجماهيرية الكبيرة تُظهر وعي المصريين بأهمية البرلمان في تطوير التشريعات ومراقبة السياسات العامة، وهو ما سيضمن برلمانًا قويًا قادرًا على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وأن الإقبال على المرحلة الثانية يعكس أيضًا تلاحم المواطنين مع القيادة السياسية، والثقة في قدرة الدولة على ضمان حقوقهم وتحقيق التنمية المستدامة مؤكداً أن هذه المشاركة الشعبية تمثل رسالة قوية لكل المصريين بأن صوت كل فرد مهم، وأن إرادة الشعب هي التي ستقود البرلمان القادم لتحقيق تطلعات المواطنين وبناء مستقبل مشرق لمصر.