بصورة تجمعهما.. محمد رمضان يهنئ لارا ترامب بعيد ميلادها
75 دقيقة.. منتخب مصر يواصل تقدمه على غينيا بيساو بهدف نظيف
تعليق مؤثر على مأساة نبروه.. نهال طايل: الصبر تاج فوق رأس اللي يعرف قيمته
نتنياهو: هناك خلافات كثيرة داخل إسرائيل.. وحزين لإطلاق سراح القتلة
صراع إنجليزي إسباني على أوباميكانو.. ريال مدريد وليفربول يترقبان حسم موقفه مع بايرن
رئيس الهلال الأحمر: لدينا خطة لإدارة الأزمة في غزة بجميع السيناريوهات المحتملة
محمد إبراهيم يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وريد ستار الإيفواري
«رجال يد الأهلي» يفوز على ريد ستار الإيفواري في بطولة إفريقيا
الرئيس السيسي: مشروع "كربونات الصوديوم" محور رئيسي لدعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية
لامين يامال يقترب من العودة.. خطة لإشراكه تدريجيًا قبل الكلاسيكو
خبير يكشف الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع أسعار الذهب والعملات الرقمية
حقيقة وجود اشتباكات داخلية بين الفلسطينيين.. رئيس بلدية غزة يرد
همام مجاهد: دخول 400 شاحنة مساعدات إلى غزة لأول مرة

محمد شحتة

قال الإعلامي همام مجاهد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن الأرقام المتعلقة بدخول المساعدات إلى قطاع غزة غير مسبوقة منذ سبعة أشهر، وتحديداً منذ الثاني من مارس الماضي، حين أعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق المعابر أمام حركة المساعدات الإنسانية.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حوالي 400 شاحنة دخلت منذ ساعات الصباح الأولى عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة، وهو رقم غير مسبوق من حيث كمية الشاحنات التي توجهت إلى هذين المعبرين في يوم واحد، مشيراً إلى أن هذه الكمية تفوق بكثير ما كان يحدث في السابق، حيث كانت بعض الشاحنات تعود محملة ببضائع دون الدخول إلى القطاع.

وأشار إلى أن من بين هذه الشاحنات، 10 شاحنات تحمل غاز الطهي للمرة الأولى منذ مارس الماضي، وهو مطلب أساسي لسكان غزة الذين عانوا نقصاً حاداً في الوقود طوال الفترة الماضية بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال شاحنات الوقود.

وذكر مجاهد أن هناك توقعات بتكرار هذه الأرقام خلال الأيام المقبلة، وصولاً إلى 600 شاحنة يومياً، وهو الهدف الذي يسعى إليه كل المعنيين من جهات أممية ومصرية لتلبية الاحتياجات الغذائية والإنسانية والطبية والخدمات الأساسية لسكان القطاع.

أما بالنسبة لمعبر رفح، فأوضح مجاهد أن الجانب المصري يفتح المعبر بشكل مستمر منذ بداية الحرب دون توقف، إلا أن الجانب الفلسطيني المغلق بسبب وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، مما يمنع حركة الدخول والخروج من جهة غزة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنسحب قوات الاحتلال خلال يومين على الأكثر، ليتم تجهيز الجانب الفلسطيني من المعبر، مما يسمح بفتح المعبر لخروج ودخول العالقين والمصابين بين قطاع غزة والأراضي المصرية.

وأوضح مجاهد أن الشاحنات التي لم تخضع للتفتيش الكامل من الجانب الإسرائيلي تعاد إلى الأراضي المصرية، ومن المتوقع أن تستأنف عمليات دخول الشاحنات إلى المعابر المصرية مع إسرائيل وقطاع غزة، بدءاً من الساعات المبكرة صباح الغد وحتى السادسة مساءً.

واختتم بالإشارة إلى استخدام معبر العوجة، الذي يبعد حوالي 40 كيلومتراً، للمرة الأولى بشكل كبير منذ العدوان الإسرائيلي الأخير لتسهيل وتيسير دخول المساعدات، حيث تخضع الشاحنات هناك للإجراءات الأمنية والتفتيش قبل عودتها إلى معبر كرم أبو سالم للدخول الفعلي إلى القطاع.
 

غزة المساعدات الوقود معبر رفح الاحتلال العدوان الإسرائيلي

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

المزاج رايق.. شوبير يعلق على تقدم منتخب مصر على غينيا بهدف

أحمد المحمدي يهاجم تصريحات أسامة نبيه: بعيد تماما عن فكر المدرب

عمرو الجندي: حققنا 3 انتصارات متتالية.. وهدفنا إسعاد جماهير

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

