شيرين غالب تهنئ الفائزين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القاهرة

هنأت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم، قائمة "المستقبل" بحسم سباق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، وتحقيقها الفوز بجميع مقاعد النقابة العامة و القاهرة التي تنافست عليها.

وأعربت الدكتورة شيرين غالب، في تصريحات صحفية، عن خالص تهانيها للقائمة الفائزة، معتبرة أن هذه النتائج تعكس ثقة الجمعية العمومية للأطباء في برامجهم وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل للمهنة ولأعضائها.

وأكدت نقيب أطباء القاهرة، أن العملية الانتخابية سارت في أجواء ديمقراطية وشفافة، مما يُثري العمل النقابي ويعود بالنفع على جموع الأطباء، مشيرة إلى أن التنافس بين القوائم المختلفة أمر صحي يصب في مصلحة المهنة.

ووجهت رسالة مهمة إلى الأعضاء الفائزين، داعية إياهم إلى تحمل مسؤولية التمثيل الثقيل الذي أُلقي على عاتقهم، والعمل على خدمة قضايا الأطباء وحماية حقوقهم.

وقالت: "أتوجه بالتهنئة الخالصة إلى الزملاء الكرام في قائمة المستقبل على هذا الفوز المستحق، وأتمنى لهم كل التوفيق في مهامهم النقابية الجديدة، لافتة إلى العمل بروح الفريق لتعزيز مكانة المهنة وتحسين ظروف العمل والتدريب للأطباء في جميع القطاعات

جدير بالذكر أن قائمة "المستقبل" بنقابة القاهرة شملت نجاح كل من الدكتور جوزيف وحيد استشاري التغذية العلاجية وإدارة المستشفيات، والدكتور عماد سلطان استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمعهد ناصر، والأستاذ الدكتور مصطفى سليم أستاذ متفرغ أمراض النساء والولادة بكلية طب قصر العيني، والدكتور مينا الشيخ استشاري جراحة العظام، والدكتور شريف أشرف استشاري ومدرس طب وصحة المسنين جامعة عين شمس، والدكتورة مارينا باهر طبيب زمالة روماتيزم وطب طبيعي وتأهيل، والدكتورة نوال مصطفى طبيب مقيم جلدية وتناسلية بمستشفى الزهراء الجامعي، والدكتور يحيى دوير استشاري التوليد وأمراض النساء بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان.