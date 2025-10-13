قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية ليتوانيا يؤكد أهمية أن يتحد العالم لأجل سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
الصحة تواصل تفعيل منظومة القوى العاملة الإلكترونية بمديرية القاهرة
أخبار التوك شو.. ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.. ولميس الحديدي تعلق على غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ
الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل في قمة شرم الشيخ للسلام| وخبير يحلل
وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض مصر للطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة
عرضوا حياتهم والمواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص إستعرضوا بسياراتهم بالغربية
أخبار البلد

شيرين غالب تهنئ الفائزين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القاهرة

الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة
الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة
الديب أبوعلي

هنأت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم، قائمة "المستقبل" بحسم سباق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، وتحقيقها الفوز بجميع مقاعد النقابة العامة و القاهرة التي تنافست عليها.

وأعربت الدكتورة شيرين غالب، في تصريحات صحفية، عن خالص تهانيها للقائمة الفائزة، معتبرة أن هذه النتائج تعكس ثقة الجمعية العمومية للأطباء في برامجهم وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل للمهنة ولأعضائها.

وأكدت نقيب أطباء القاهرة، أن العملية الانتخابية سارت في أجواء ديمقراطية وشفافة، مما يُثري العمل النقابي ويعود بالنفع على جموع الأطباء، مشيرة إلى أن التنافس بين القوائم المختلفة أمر صحي يصب في مصلحة المهنة.

ووجهت رسالة مهمة إلى الأعضاء الفائزين، داعية إياهم إلى تحمل مسؤولية التمثيل الثقيل الذي أُلقي على عاتقهم، والعمل على خدمة قضايا الأطباء وحماية حقوقهم.

وقالت: "أتوجه بالتهنئة الخالصة إلى الزملاء الكرام في قائمة المستقبل على هذا الفوز المستحق، وأتمنى لهم كل التوفيق في مهامهم النقابية الجديدة، لافتة إلى العمل بروح الفريق لتعزيز مكانة المهنة وتحسين ظروف العمل والتدريب للأطباء في جميع القطاعات

جدير بالذكر أن قائمة "المستقبل" بنقابة القاهرة شملت نجاح كل من الدكتور جوزيف وحيد استشاري التغذية العلاجية وإدارة المستشفيات، والدكتور عماد سلطان استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمعهد ناصر، والأستاذ الدكتور مصطفى سليم أستاذ متفرغ أمراض النساء والولادة بكلية طب قصر العيني، والدكتور مينا الشيخ استشاري جراحة العظام، والدكتور شريف أشرف استشاري ومدرس طب وصحة المسنين جامعة عين شمس، والدكتورة مارينا باهر طبيب زمالة روماتيزم وطب طبيعي وتأهيل، والدكتورة نوال مصطفى طبيب مقيم جلدية وتناسلية بمستشفى الزهراء الجامعي، والدكتور يحيى دوير استشاري التوليد وأمراض النساء بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان.

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

مشغولات ذهبية

بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

غزة

أستاذ علوم سياسية: هناك تخوفات أن تقوم حماس بعمل يفسد اتفاقية السلام

ضياء رشوان

بعد الإخطار بالحضور.. ضياء رشوان يكشف سرّ غياب نتنياهو عن قمة السلام

عمرو أديب

يا ترى هيبيع لنا أي؟.. عمرو أديب: زيارة ترامب لشرم الشيخ هي الوجه الآخر من عملته مع إسرائيل

بالصور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

