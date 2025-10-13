قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: لا أعتقد أنني سأدخل الجنة ولكنني أنقذت حياة كثيرين من الهلاك

ترامب
ترامب
علي صالح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن هناك ما “سيقوده إلى الجنة”، مستطردا لكنه جعل حياة الكثيرين أفضل بالاتفاق الذي تمكن بموجبه من إنهاء الحرب في غزة. 

وأضاف الرئيس الامريكي في تصريحات أدلى بها إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة “إير فورس وان” قبيل توجهه إلى إسرائيل، قائلا "ربما لست متجهًا إلى الجنة. وقد أكون في الجنة الآن ونحن نحلق على متن هذه الطائرة.”
 

وتابع “لست متأكدًا من أنني سأتمكَّن من دخول الجنة، لكنني جعلت حياة الكثيرين أفضل.”

وتأتي هذه التصريحات كرد على سؤاله بشأن تصريح سابق له في أغسطس الماضي، حين قال إن دوره كوسيط في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد يساعده على الدخول إلى الجنة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طائرة الرئاسة “إير فورس وان” إسرائيل

