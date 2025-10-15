استقبل اليوم القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى - بمكتبه بديوان محكمة النقض القاضي إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح رئيس محكمة استئناف المنصورة ، وذلك لتهنئته بمناسبة توليه منصبه رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس محكمة استئناف المنصورة

و جاء ذلك بحضور القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية ، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، القاضي حسام الجيزاوى نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى .

وقد صاحبه وفداً قضائياً رفيع المستوى ضم كل من القاضي محمد المعداوي ، القاضي صلاح رزق ، القاضي محمد عمارة ، القاضي محمد أبو دنيا ، القاضي أمجد زايد ، القاضي أحمد السنباطي أعضاء المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف المنصورة .

خلال اللقاء ، أعرب القاضي إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح ، عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد مؤكداً على الدعم الكامل من قضاة محكمة إستئناف المنصورة لدور محكمة النقض المحورى فى أداء رسالتها السامية و ترسيخ العدالة وسيادة القانون بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين .

و من جانبه ، عبر القاضي عاصم الغايش عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة ، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها محكمة استئناف المنصورة في الفصل في القضايا بمختلف أنواعها .

تأتي هذه الزيارة فى إطار الراوابط المهنية والودية التى تجمع القضاة ، وتؤكد على الروح الواحدة للعمل القضائي .

وفى ختام اللقاء تبادلهم دروع تذكارية ، تعبيراً عن عمق العلاقة بين المحكمتين ودورهما المتكامل فى خدمة العدالة .