سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
حماس تسلم جثـ تين من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
الفنان أحمد عبدالعزيز: الشر جزء من تكوين الحياة ووجوده ضروري لتحقيق التوازن الكوني|فيديو
أهمية كلمة الله في حياة المؤمن.. البابا تواضروس يحلل المزمور التاسع عشر في عظة الأربعاء
مدبولي: مصر بقيادتها وشعبها وقواتها المسلحة تؤدي واجبها إزاء القضية الفلسطينية بمنتهى القوة والشفافية والشرف
شريف عامر: تصريحات ترامب حول غزة مناورة.. ونتنياهو خاص معارك على كل الجبهات
محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة
ركيزة أساسية لبناء المجتمعات.. جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للمُعلم
في اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يشيد بتوقيع اتفاقية إنهاء الحرب في غزة
حوادث

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس محكمة استئناف المنصورة

رئيس مجلس القضاء الأعلى
رئيس مجلس القضاء الأعلى
محمد عبدالله

استقبل اليوم القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى - بمكتبه بديوان محكمة النقض القاضي  إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح رئيس محكمة استئناف المنصورة ، وذلك لتهنئته بمناسبة توليه منصبه رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس محكمة استئناف المنصورة 

و جاء ذلك بحضور القاضي  محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية ، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، القاضي حسام الجيزاوى نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى . 

وقد صاحبه وفداً قضائياً رفيع المستوى ضم كل من القاضي محمد المعداوي ، القاضي  صلاح رزق ، القاضي محمد عمارة ، القاضي محمد أبو دنيا ، القاضي أمجد زايد ، القاضي أحمد السنباطي أعضاء المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف المنصورة .

خلال اللقاء ، أعرب  القاضي  إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح ، عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد  مؤكداً على الدعم الكامل من قضاة محكمة إستئناف المنصورة  لدور محكمة النقض المحورى فى أداء رسالتها السامية و ترسيخ العدالة وسيادة القانون بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين .

و من جانبه ، عبر القاضي عاصم الغايش عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة ، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها محكمة استئناف المنصورة في الفصل في القضايا بمختلف أنواعها . 

تأتي هذه الزيارة فى إطار الراوابط المهنية والودية التى تجمع القضاة ، وتؤكد على الروح الواحدة للعمل القضائي .

وفى ختام اللقاء تبادلهم دروع تذكارية ، تعبيراً عن عمق العلاقة بين المحكمتين ودورهما المتكامل فى خدمة العدالة .

رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض القاضي عاصم الغايش محكمة النقض رئيس محكمة استئناف المنصورة

