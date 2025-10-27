قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب في ختام زيارته لماليزيا: وقعنا اتفاقيات تجارية ومعادن نادرة.. والآن إلى اليابان
مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين
هل تجوز الصلاة أثناء الأذان؟.. الإفتاء تجيب
الحية: إسرائيل غيرت معالم الأرض بغزة مما صعب تحديد مواقع دفن جثث الرهائن
اليوم.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور
مفاجأة للطلاب .. جامعة حلوان تطلق تطبيقا لتعزيز الخدمات الرقمية
توتر جديد في إسرائيل بين الحريديم وحزب سموتريتش
عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين
من عجز عن أداء قيام الليل فعليه بهذا الفعل
الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا على قطاع غزة ويستهدف مواقع في خان يونس
مرأة ومنوعات

ما لا يجب تناوله مع أدوية ضغط الدم .. تحذير

ضغط الدم
ضغط الدم
هاجر هانئ

قد تفعل كل شيء على أكمل وجه، تتناول أقراصك، وتتناول طعامًا صحيًا، وتُقلل من الملح، ومع ذلك يُظهر جهاز قياس ضغط الدم لديك نتائج مختلفة. إليك سرٌّ يغفل عنه معظم الأشخاص: أحيانًا، ليس دوائك هو ما يُسبب لك الاضطراب، بل نظامك الغذائي.

بعض الأطعمة اليومية، حتى تلك "الجيدة"، قد تُؤثر سلبًا على فعالية أدوية ضغط الدم، فهي إما تُقلل من فعالية أدويتك، أو تُؤخر امتصاصها، أو تُسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها. والأسوأ من ذلك؟ أن معظمنا لا يدرك حدوث ذلك.

ما لا يجب تناوله مع أدوية ضغط الدم

دعونا نستعرض الأطعمة والمشروبات الشائعة التي يمكن أن تؤثر على أدوية ضغط الدم.

-عصير جريب فروت

إذا كنت تتناول أي نوع من أدوية ضغط الدم أو الكوليسترول، فإن الجريب فروت يستحق التحذير. فهذه الفاكهة الحمضية ذات المظهر البريء تُؤثر سلبًا على إنزيمات الكبد التي تُساعد على تكسير الأدوية، وخاصةً حاصرات قنوات الكالسيوم، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية .

هذا يعني أن جسمك قد يمتص كمية زائدة من الدواء، مما يؤدي إلى الدوار واحمرار الوجه وانخفاض ضغط الدم بشكل خطير. حتى كوب واحد من عصير الجريب فروت قد يُحفز هذا التأثير، وقد يستمر لأيام.

الموز

الموز صحي، لا أحد ينكر ذلك. ولكن إذا كنت تتناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، فقد يكون الإفراط في تناول البوتاسيوم محفوفًا بالمخاطر. تساعد هذه الأدوية جسمك على الاحتفاظ بالبوتاسيوم، وهو مفيد لصحة القلب بكميات قليلة. ولكن عند تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم مثل الموز وماء جوز الهند والسبانخ والأفوكادو، قد ترتفع مستوياته لديك بشكل كبير، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب أو ضعف العضلات.

القهوة والكافيين

قد يكون فنجان القهوة الصباحي مريحًا، لكنه قد يرفع ضغط الدم مؤقتًا، حتى لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية. يُضيّق الكافيين الأوعية الدموية ويُسرّع نبضات القلب، مُعاكسًا بذلك آثار حاصرات بيتا وأدوية أخرى خافضة لضغط الدم.

إضافةً إلى ذلك، قد يتفاعل الكافيين مع بعض الأدوية المُنشّطة للجهاز العصبي، مما يزيد من خطر الإصابة بخفقان القلب.

عرق السوس

هل تفاجأت؟ عرق السوس، الموجود غالبًا في شاي الأعشاب والحلويات والعلاجات الأيورفيدية، يحتوي على مركب يُسمى عرق السوس، والذي قد يُسبب احتباس الصوديوم وفقدان البوتاسيوم. يؤدي هذا إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء، مما يُفسد جوهر المشكلة التي يحاول الدواء علاجها.

حتى الكميات الصغيرة المُتناولة بانتظام قد تُسبب ارتفاع ضغط الدم أو تُقلل من فعالية أدوية مثل مُدرّات البول.

بدائل الملح والمخللات

يعتقد الكثيرون أن التحول إلى بدائل "قليلة الصوديوم" أو "خالية من الملح" صحي. ليس دائمًا. غالبًا ما تستبدل بدائل الملح هذه الصوديوم بكلوريد البوتاسيوم، وإذا كنت تتناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، فقد يكون البوتاسيوم المضاف ضارًا.

كما أن المخللات والباباد والحساء المعبأ والصلصات والوجبات الخفيفة مليئة بالصوديوم الخفي، مما قد يرفع ضغط الدم حتى مع تناول الأدوية.

الأطعمة المصنعة والسريعة

قد تكون النودلز سريعة التحضير والبرجر والبطاطس المقلية لذيذة، لكنها مليئة بالملح. تحتوي العديد من الوجبات السريعة على صوديوم مخفي ومواد حافظة ودهون متحولة، مما يرفع ضغط الدم ويقلل من فعالية أدويتك.

عندما يكون نظامك الغذائي غنيًا بالصوديوم، يحتفظ جسمك بكمية أكبر من الماء، مما يرفع ضغط الدم، مما يُجبر أدويتك على العمل بشكل زائد.

المصدر: timesofindia

ضغط الدم جهاز قياس ضغط الدم أدوية ضغط الدم

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد إغلاق المحلات

قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

المتحف المصري الكبير

قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

جانب من الفاعليات

نائب رئيس جامعة عين شمس تفتتح فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة

بطولة

في حفل ختام مبهر.. تعرف على نتائج بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات للجولف

الطالب المعتدى عليه

4 طلاب يعتدون على زميلهم بمدرسة ببني سويف.. ووالده يستغيث بوزير التعليم

فيديو

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

عم غريب مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

