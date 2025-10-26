قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسماء المصابين الـ 18 في حادث انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا - قنا
ماذا قال الغزاوي عن انضمامه لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
كانت راجعة من المدرسة.. مصرع طفلة صدمها أتوبيس في المنوفية
مفيش أبعاد طائفية.. الداخلية تحذر من استغلال خلاف عائلتين بسبب ارتباط شاب وفتاة
موعد ومكان عزاء شقيق فريدة سيف النصر
بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا
بيلنجهام يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة بالدوري الإسباني
الهلال السعودي يكشف عن تطورات علاج سالم الدوسري من الإصابة
إعلام إسرائيلي: إصابة 12 جنديا على حدود قطاع غزة
سيراميكا كليوباترا يهزم كهرباء الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري
إصابة 4 فلسطينيين في إطلاق نار من قوات الاحتلال بالضفة
مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

مشروبات صباحية تساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم
ضغط الدم
هاجر هانئ

غالبًا ما تُحدد الصباحات إيقاع اليوم بأكمله، فبالنسبة لمن يُعانون من ارتفاع ضغط الدم، قد تكون الرشفة الأولى من اليوم أكثر من مجرد راحة، بل قد تكون علاجية. 

اختيار مشروب الصباح المناسب يُعزز وظائف القلب، ويُحسّن الدورة الدموية، ويُوازن استجابة الجسم للتوتر.

ولكن ليس كل مشروب "صحي المظهر" مُفيدًا للقلب، فبعضها قد يرفع ضغط الدم أو يُجهد الشرايين بشكل طفيف. 

مشروبات تناولها في الصباح للتحكم في ارتفاع ضغط الدم

-الماء الدافئ مع الليمون

كوب من الماء الدافئ مع الليمون من أسهل الطرق لبدء يومك، يعمل فيتامين سي الموجود في الليمون كمضاد أكسدة طبيعي، مما يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو أحد المحفزات الخفية لارتفاع ضغط الدم.

ووفقًا لدراسة نُشرت في المعاهد الوطنية للصحة، فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي بانتظام يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي بشكل طفيف. 

كما يساعد هذا المشروب في الحفاظ على ترطيب الجسم، وهو أمر ضروري لمرونة الأوعية الدموية.

ومع ذلك، من المهم التأكد من أن ماء الليمون ليس حامضًا جدًا، لأن الحموضة الزائدة قد تسبب انزعاجًا لمن يعانون من حساسية المعدة.

-عصير البنجر

اكتسب عصير الشمندر مكانته كأحد أكثر المشروبات دراسةً لارتفاع ضغط الدم. فهو غنيٌّ بالنترات الغذائية، ويساعد الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يُرخي الأوعية الدموية ويُعزز تدفق الدم بسلاسة. يُمكن أن يكون عصير الشمندر الطازج (بدون إضافة ملح أو سكر) حليفًا صباحيًا قويًا لمن يُركزون على الإدارة الطبيعية لارتفاع ضغط الدم.

-ماء جوز الهند

ماء جوز الهند ليس منعشًا فحسب، بل غني بالبوتاسيوم، وهو معدن يُساعد على توازن مستويات الصوديوم في الجسم. يُعدّ الصوديوم الزائد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم. 

شرب ماء جوز الهند العادي باعتدال يُساعد في الحفاظ على توازن الإلكتروليتات في الجسم ودعم نبضات القلب.

و مع ذلك، غالبًا ما تحتوي الأنواع المُعبأة على سكر أو صوديوم مُضاف، وهو أمر يجب فحصه بعناية قبل الاستهلاك.

-الشاي الأخضر

يُقدّم الشاي الأخضر جرعةً خفيفةً من الكافيين مع جرعةٍ كبيرةٍ من الكاتيكين، وهي مركباتٌ نباتيةٌ مرتبطةٌ بتحسين وظائف الأوعية الدموية. أشار تحليلٌ تلويٌّ نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية (2014) إلى أن تناول الشاي الأخضر على المدى الطويل قد يُخفّض ضغط الدم بشكلٍ طفيف. 

وهذا على عكس القهوة السوداء، التي قد ترفع ضغط الدم مؤقتًا بسبب محتواها من الكافيين، فإن تأثير الشاي الأخضر أخفّ وأكثر توازنًا للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بتحضيره بشكلٍ خفيفٍ بدلًا من جعله قويًا جدًا.

