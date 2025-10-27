سحب تشغيلات 11 دواء من الصيدليات بينها علاج شهير للقولون والسرطان.. التفاصيل الكاملة

أعلنت هيئة الدواء سحب 11 تشغيلة دواء من الصيدليات خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة تداول المستحضرات الصيدلية داخل السوق ، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأكدت الهيئة أن قرارات السحب تخص التشغيلات الواردة في هذا التقرير فقط، وجاءت بعد رصد مخالفات تتعلق ببعض الأدوية والمستحضرات الحيوية، سواء بسبب وجود عبوات مقلدة في الأسواق، أو مخالفات في تركيبات ومكونات بعض المنتجات التي تم تداولها دون الالتزام بالاشتراطات الصحية والرقابية المعتمدة.



القائمة الكاملة للأدوية المسحوبة خلال أكتوبر

شملت الأدوية منتجات متنوعة ما بين مستحضرات دوائية وكريمات تجميلية ومكملات حيوية، وجاءت على النحو التالي:

المستحضر الحيوي Nasostop 0.1% nasal drops

المستحضر الحيوي Oriense Body Peeling - spring flowers

المستحضر الحيوي L-CARNITINE 30ML SYRUP

المستحضر الحيوي Voila لوجود عبوات مقلدة في السوق بحسب إفادة الشركة المنتجة

المستحضر الحيوي Clavimox 642.9mg/5ml powder for Oral Suspension

المستحضر الحيوي King-bar massage cream

المستحضر الحيوي Goba geton cream

المستحضر الحيوي Coloverin-D 30 film coated المستخدم في علاج القولون

المستحضر الحيوي TIGER PLASTER

المستحضر الحيوي Mega Star Body Cream

المستحضر الحيوي PADCEV 20mg وPADCEV 30mg المستخدم في علاج سرطان المثانة وسرطان المسالك البولية





تحذير رسمي من استخدام الأدوية المسحوبة

وشددت هيئة الدواء في بيانها على ضرورة عدم استخدام أي من الأدوية المسحوبة، مؤكدة أن هذه المستحضرات تمثل خطرًا محتملًا على الصحة العامة وقد تسبب مضاعفات خطيرة على أجهزة الجسم حال تناولها دون إشراف طبي.

وأكدت الهيئة أن سحب الأدوية من الأسواق يأتي ضمن مهامها الرقابية لضمان التزام الشركات المنتجة والموزعين بمعايير الجودة والأمان، موضحة أن مثل هذه القرارات تُطبق عالميًا في حال وجود مخالفات أو شبهات في سلامة المستحضر.

توجيهات للمواطنين والصيدليات

وطالبت الهيئة جميع المواطنين بشراء الأدوية فقط من الصيدليات المعتمدة وتجنب الشراء من منصات التواصل الاجتماعي أو أي مصادر غير رسمية، محذّرة من أن تلك القنوات أصبحت وسيلة رئيسية لبيع الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر.

كما دعت الصيادلة إلى مراجعة مخزون الأدوية لديهم فورًا، والتأكد من خلوه من أي من المستحضرات الواردة في قائمة السحب، والتوقف عن صرفها أو بيعها تحت أي ظرف، مع ضرورة إبلاغ الهيئة فورًا في حال اكتشاف أي عبوات مقلدة أو مشبوهة.

آلية الإبلاغ والتواصل مع هيئة الدواء

حددت الهيئة قنوات رسمية للتواصل والإبلاغ عن أي مخالفات دوائية أو منتجات يشتبه في سلامتها، وذلك عبر:

الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية لتلقي بلاغات المواطنين.

أو التوجه مباشرة إلى أقرب إدارة تفتيش صيدلي في المحافظات.

وأكدت الهيئة أنها تتعامل بجدية مع جميع البلاغات الواردة، وأن فرق التفتيش الميداني التابعة لها تجوب الأسواق والمخازن الدوائية بشكل يومي لضبط أي مخالفات قد تمس سلامة الدواء في مصر.

التزام بمعايير منظمة الصحة العالمية

وأوضحت هيئة الدواء أن جميع إجراءات السحب والتفتيش تتم وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية التي تنص على سحب أي منتج يثبت عدم مطابقته للمواصفات المعتمدة أو ثبوت تداوله بطرق غير قانونية.

وأضافت أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الأمن الدوائي وضمان وصول دواء آمن وفعال وذو جودة عالية لكل مواطن.

رسالة الهيئة إلى المرضى

وفي ختام بيانها، أكدت هيئة الدواء المصرية أن سلامة المواطن هي أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها، وأن قرار سحب هذه الأدوية لا يعني انعدام الدواء البديل، حيث تتوافر بدائل آمنة وفعالة داخل الصيدليات بنفس المواد الفعالة وتحت إشراف الجهات الرقابية المعتمدة.