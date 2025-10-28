زاهي حواس: الفراعنة كان عندهم زوجة تانية وقايمة

قال عالم الأثار الدكتور زاهي حواس، انني حاليا اقوم بتأليف كتاب عن كليوباترا وتعرض في هذا الكتاب لذكر حادثتين اثناء الحفر عن كليوباترا وتعرضت وقتها لموقف صعب وكنت بين الحياة والموت.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه مرة اخري كنت احفر عن تمثال وتعرض لسقوط حجر علي رأسي وتعرضت لإصابة شديدة.

وذكر عالم الأثار المصرية حادثة اخري “ايام ما كنت اعيش داخل الهرم وكان معي مفتاح الباب في الهرم ودخلت لوحدي الساعة ٣ صباحا ولا يوجد غيري واردت ان أولع النور وخفت أتكهرب ودخلت في الظلام وكنت مرعوب وذهب الي التابوت وبشيلها افتكرت حد نايم ووقع شئ ما علي الارض وعمل صوت ضخم وكنت بهرب من الخوف وبعدها جلست لمدة ساعة داخل الهرم اغمض عنيا وكانت أجمل ساعة في حياتي ولذلك الأجانب يقومون بهذا الامر”.

وتابع زاهي حواس، أنه عن الحب في المصريين القدماء كانت رسايل الحب كثيرة جدا وكانت هناك قايمة للعفش وكان هناك طلاق والمصري القديم كان يتزوج اتنين في حالة نادرة جدا ، بينما الملك من حقه ان يتزوج اكثر

وأأشار إلى أن أشهر قصة حب قصة توت عنخ آمون مع زوجته ، وايضاً هي المقبرة الكاملة عبر التاريخ وكان عنده ١٩ سنة، مؤكدا أن هناك مقابر مازالت مدفونة وخفية ، القدماء المصريين يعرفون السحر ،،وعن الإله بس في فيلم عادل امام قال موجود ، لا يوجد شئ اسمه الزيبق الأحمر وهذا نصب، ولو الفراعنة يعيشون بيننا الان ، سيكون نجم السوشيال ميديا من الفراعنة تحتمس الثالث ، والسياسي المحنك خوفو ، ولو كانت كليوباترا عايشة هتكون سياسية كبيرة ، الملك رمسيس الثاني لو عايش كان هيبقي مشهور جدا.