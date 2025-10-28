قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلان عن حكام مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري
الحاجة نبيلة تُقبِّل عمرو أديب على الهواء.. والإعلامي: واحدة هنا كمان| فيديو
بقوة 6.1 ريختر.. زلزال يضرب تركيا
حلمي طولان يهدد بالانسحاب من تدريب منتخب مصر في كأس العرب بسبب تجاهل رابطة الأندية
تفاصيل زلزال ضرب شمال مطروح.. ماذا قال الأهالي؟
ثروت الخرباوي يفضح الإخوان: هكذا يتم استثمار أموالهم في أوروبا.. فيديو
حقيقة وجود تقصير وإهمال في واقعة إصابة لاعبة مركز شباب الإبراهيمية بمباراة غزل المحلة
زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة
موريتانيا: نثمن جهود الوساطة لمصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف الحرب في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة
جوزي مات قبل ما يشوف اللي أنا فيه.. بلبل الشرقية: انبسطت لما بقيت ترند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زاهي حواس: الفراعنة كان عندهم زوجة تانية وقايمة

عالم الأثار الدكتور زاهي حواس
عالم الأثار الدكتور زاهي حواس
محمود محسن

قال عالم الأثار الدكتور زاهي حواس، انني حاليا اقوم بتأليف  كتاب عن كليوباترا وتعرض في هذا الكتاب لذكر حادثتين  اثناء الحفر عن كليوباترا وتعرضت وقتها لموقف صعب وكنت بين الحياة والموت.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه مرة اخري كنت احفر عن تمثال وتعرض لسقوط حجر علي رأسي وتعرضت لإصابة شديدة.

وذكر عالم الأثار المصرية حادثة اخري “ايام ما كنت اعيش داخل الهرم وكان معي  مفتاح الباب في الهرم ودخلت لوحدي الساعة ٣ صباحا ولا يوجد غيري واردت ان أولع النور وخفت أتكهرب ودخلت في الظلام وكنت مرعوب وذهب الي التابوت وبشيلها افتكرت حد نايم  ووقع شئ ما علي الارض وعمل صوت ضخم وكنت بهرب من الخوف وبعدها جلست لمدة ساعة داخل الهرم  اغمض عنيا وكانت أجمل ساعة في حياتي ولذلك الأجانب يقومون بهذا الامر”.

وتابع زاهي حواس، أنه عن الحب في المصريين القدماء  كانت رسايل الحب كثيرة جدا وكانت هناك قايمة للعفش وكان هناك طلاق والمصري القديم كان يتزوج اتنين في حالة نادرة جدا ، بينما الملك من حقه ان يتزوج اكثر

وأأشار إلى أن أشهر قصة حب قصة توت عنخ آمون مع زوجته ، وايضاً هي المقبرة الكاملة عبر التاريخ وكان عنده ١٩ سنة، مؤكدا أن هناك مقابر مازالت مدفونة وخفية ، القدماء المصريين يعرفون السحر ،،وعن الإله بس في فيلم عادل امام قال موجود ، لا يوجد شئ اسمه الزيبق الأحمر وهذا نصب، ولو الفراعنة يعيشون بيننا الان ، سيكون نجم السوشيال ميديا من الفراعنة تحتمس الثالث ، والسياسي المحنك خوفو ، ولو كانت كليوباترا عايشة هتكون سياسية كبيرة ، الملك رمسيس الثاني لو عايش كان هيبقي مشهور جدا.

زاهي حواس كليوباترا الظلام الهرم لأجانب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

ترشيحاتنا

شيخ المجاهدين عبدالله جهامة

شيخ مجاهدي سيناء يكشف كواليس فيلم “حراس الرمال”: الدولة كرمت أبناء أرض الفيروز

توقيع عقود بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تفاصيل توقيع 3 عقود صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار باقتصادية قناة السويس

فتاوى

فتاوى| لماذا صلاة الظهر سرية حتى في الجماعة؟.. كيف أبر زوجتي بعد وفاتها وحكم التصدق عنها؟.. حكم مسح الرقبة في الوضوء

بالصور

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد