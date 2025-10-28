زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الأثار الكبير، أنه في العصر الحديث، وجد تابوت وقمت بفتحه، وكنت مترقبًا ومنتظرًا، مشيرا إلى أنه فتحت التابوت لمدة ربع ساعة، وأيقنت أن قصة لعنة الفراعنة تأتي من هنا.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه عندما تدخل غرفة مقفولة منذ آلاف السنين، تكون هناك جراثيم، مؤكدا أنه لو لم يتم فتح التابوت لفترة تصل إلى ربع ساعة، من الممكن أن تصاب بسبب الجراثيم وتموت.

وتابع عالم الأثار الكبير، أن التحنيط يتم بإزالة جميع الأعضاء ما عدا القلب، ويضعوا بعض المواد التي توضع في التحنيط من قطع قماش وحنة، ويتم تخيط المومياء بالكتان.