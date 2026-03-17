تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز بالقليوبية لضمان توافر الأسطوانات

كثّفت مديرية التموين بمحافظة القليوبية حملاتها الرقابية على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وضبط منظومة توزيع المواد البترولية.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن الأجهزة الرقابية تواصل المرور الميداني المكثف على مدار اليوم، مع تشديد الرقابة لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.

وأشار إلى أن المديرية تتابع بشكل مستمر عملية توزيع أسطوانات البوتاجاز، من خلال الإشراف الصباحي والمسائي على المستودعات، بما يضمن توافرها للمواطنين بصورة منتظمة.

في سياق متصل، رصدت الحملات التموينية أعمال توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية بقرية تل بني تميم، التابعة لمركز شبين القناطر، عقب صلاة التراويح، تحت إشراف إدارة تموين شبين القناطر، وذلك في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكدت مديرية التموين استمرار حملاتها الرقابية خلال الفترة المقبلة، لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.