سعد شلبي يستعرض الترتيبات الخاصة بانتخابات الأهلي

عقد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عدة اجتماعات مع مديري الأفرع والإدارات التنفيذية، في إطار متابعة الاستعداد النهائية لانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة.

خلال الاجتماعات، استعرض المدير التنفيذي كافة التفاصيل التنظيمية واللوجستية الخاصة بالانتخابات، وتجهيز مقرات التسجيل والتصويت داخل مقر الجزيرة، وتوزيع اللجان الانتخابية.

كما استعرض سعد شلبي التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة لتسهيل عملية التصويت والتحقق من العضويات إلكترونيًا، بما يضمن الدقةً في إجراءات التصويت. ووجه المدير التنفيذي بضرورة تكامل العمل بين الإدارات المختلفة، والتنسيق بين المسئولين عن التنظيم، والأمن، والخدمات الطبية، والإعلام، إلى جانب وضع علامات إرشادية ولوحات توضيحية داخل مقر النادي لتسهيل حركة الأعضاء أثناء عملية التصويت وبعدها .