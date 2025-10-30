موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري

يستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه البلجيكي ييس توروب لمواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري نايل الممتاز، في لقاء يحتضنه استاد برج العرب بالإسكندرية عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض الأهلي اللقاء المقبل بمعنويات متباينة، بعدما سقط في فخ التعادل أمام بتروجت بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري.

تقدم بتروجت في الدقيقة 11 عبر لاعبه حامد حمدان، قبل أن يدرك المهاجم البديل جرايشار التعادل للأهلي في الدقيقة 61 بعد نزوله بدقائق، لينقذ الفريق من خسارة مفاجئة.

أدار اللقاء الحكم الدولي محمود بسيوني، وعاونه كل من يوسف البساطي وخالد حسين، بينما كان جلال أحمد حكمًا رابعًا، وتولى الثنائي وائل فرحان ومحمد القاضي مهمة إدارة تقنية الفيديو (VAR).

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما وصل بتروجت إلى النقطة الخامسة عشرة، ليواصل التواجد في منتصف الجدول.

ويسعى الأهلي في مواجهته المقبلة أمام المصري إلى استعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على موقعه في صدارة المنافسة، خاصة في ظل الضغط المستمر من الفرق المطاردة في المراكز الأولى، بينما يأمل المصري البورسعيدي في تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم.