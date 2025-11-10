أنصار المرشح أحمد مرتضى منصور يخرقون الصمت الانتخابي في المنيب

شهد محيط اللجنة الانتخابية في مدرسة الشهيد جمال حسين بالمنيب بجنوب محافظة الجيزة، خرقا للصمت الانتخابي من جانب أحد أنصار المرشح أحمد مرتضى منصور.



ورصدت كاميرا "صدى البلد"، أحد أنصار المرشح مرتضى منصور واقفا أمام اللجنة الانتخابية ويوزع صورا على سبيل الدعاية على المركبات والمارة في الشارع.

وانطلقت في وقت سابق من اليوم الاثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 14 محافظة، وسط توقعات من الأحزاب والمرشحين والهيئة الوطنية للانتخابات بارتفاع نسب المشاركة في عملية التصويت، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية الانتهاء من خطة تأمين جميع المقار الانتخابية.

وتأتي انتخابات مجلس النواب استكمالاً لبناء هيكل السلطة التشريعية بجناحيه حيث جرت قبل شهور قليلة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات، على عملية التصويت والتي أعلنت عن استعدادها التام لضمان نزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.

ويتنافس المرشحون لشغل 596 مقعدًا في مجلس النواب، ويتم توزيع هذه المقاعد عبر نظامي الانتخاب الفردي والقوائم معًا، بما يضمن تحقيق تمثيل متوازن وعادل لكافة الدوائر والمكونات الاجتماعية المختلفة في مصر.