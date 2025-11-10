توافد الناخبين على لجان مدرسة نهضة مصر بالسادس من أكتوبر

بدأ فتح اللجان في مدرسة نهضة مصر في تمام الساعة التاسعة صباحًا بلجنة مدرسة نهضة مصر الرسمية بمدينة 6 أكتوبر.



وبدا توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥.



تجرى اليوم أول أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجدي، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء على أن تغلق أبواب اللجان الفرعية أبوابها في الساعة التاسعة مساء.