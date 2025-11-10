جاكرتا تدعم خطة لحظر الألعاب الإلكترونية عقب تفجير نفذه طالب في مدرسة

أعرب حاكم جاكرتا برامونو أنونج، اليوم الاثنين، عن دعمه الكامل لخطة الحكومة لتقييد أو حظر العديد من الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت في إندونيسيا، عقب انفجار نفذه طالب في مدرسة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا الجمعة الماضية.



وأكد برامونو، حسبما أوردت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية، أن حكومة مقاطعة جاكرتا ستدعم بشكل كامل أي سياسة تتخذها الحكومة المركزية لضمان عدم تكرار هذا الحادث، معربًا عن قلقه العميق وأمله في ألا تتكرر مثل هذه المأساة أبدًا.



وأكد وزير الدولة الإندونيسي براسيتيو هادي، أمس الأحد، أن الحكومة تبحث عن سبل للحد من الآثار السلبية للألعاب الإلكترونية على الشباب وتحديد طرق للتصدي لتأثيراتها السلبية.



يذكر أن انفجارين وقعا في مدرسة داخل مجمع سكني تابع للبحرية الإندونيسية في شمال جاكرتا، ظهر يوم الجمعة أثناء وقت الصلاة، وأسفر الانفجاران عن إصابة ما لا يقل عن 96 شخصاً، بعضهم أصيب بحروق ومشاكل في السمع والبصر وجروح من الشظايا.



وكشفت الشرطة الوطنية لاحقاً أن طالباً، أصيب أيضاً وخضع لعملية جراحية، وهو المسئول عن الانفجارين.



وأشار الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، إلى أن الحادث قد يكون مرتبطاً بتأثير ألعاب الفيديو العنيفة على الأطفال.

