رابطة الدوري الإنجليزي تعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة 11

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة الحادية عشر من البطولة، التي اختتمت مساء أمس الأحد.

وشهدت الجولة الحادية عشر هزيمة ليفربول أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب "الاتحاد"، بينما تعادل آرسنال مع سندرلاند بهدفين لكل فريق، ما زاد المنافسة بين فرق القمة.

وحسبما نشرت رابطة الدوري الإنجليزي، تتنافس ثمانية لاعبين على جائزة الأفضل في الجولة، وهم:

جيريمي دوكو (مانشستر سيتي)، الذي تألق وسجل هدفًا مميزًا ضد ليفربول.

دانيال بالارد (سندرلاند).

(سندرلاند). إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

(أستون فيلا). جارناتشو (تشيلسي).

(تشيلسي). كيرنان ديوسبري هال (إيفرتون).

(إيفرتون). أوماري هاتشينسون (نوتينجهام فورست).

(نوتينجهام فورست). توماش سوتشيك (وست هام).

(وست هام). تياجو (برينتفورد).

وتأتي هذه القائمة في ظل منافسات قوية على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط أداء مميز من بعض اللاعبين الذين كان لهم دور بارز في نتائج فرقهم خلال الجولة.