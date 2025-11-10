قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
‎انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
نجم الأهلي يقود هجوم منتخب مصر أمام إنجلترا بمونديال الناشئين

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
يسري غازي

أعلن أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 لمواجهة إنجلترا لحسم بطاقة العبور لدور ال32 من بطولة كأس العالم للناشئين.



وتقام مباراة منتخب مصر ضد إنجلترا، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الخامسة من البطولة المقامة حاليًا في قطر والتي ستختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.


وجاء تشكيل الفراعنة الصغار كالتالي:


حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: نور أشرف ، حمزة الدجوي ، أدهم فريد، مهند الشامي.

خط الوسط: عمر كمال ، باسل مدحت ، أنس رشدي.

خط الهجوم: بلال عطية ، ابراهيم النجعاوي ، حمزة عبد الكريم.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز على إنجلترا مع تعثر فنزويلا أمام هايتي لضمان التأهل كمتصدر المجموعة.

وفي حال فوز المنتخبين المصري والفنزويلي معًا، سيُحسم الصدارة بفارق الأهداف، ما يجعل الفراعنة مطالبين بتحقيق انتصار كبير أمام المنتخب الإنجليزي.

في حال التعادل أمام إنجلترا مع فوز فنزويلا على هايتي، سيتأهل منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، خلف فنزويلا المتصدرة بـ7 نقاط، بينما يتجمد رصيد إنجلترا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

احتمال التأهل كأفضل ثالث أما في حالة خسارة منتخب مصر أمام إنجلترا (مع فوز فنزويلا)، فسيتوقف رصيد الفراعنة عند 4 نقاط، وينتظر المنتخب حينها نتائج المجموعات الأخرى لتحديد إمكانية تأهله ضمن أفضل 8 منتخبات صاحبة المركز الثالث، وهو احتمال يبقى قريبًا من التحقيق وفق نتائج الجولة الثانية.

لائحة الحسم في كأس العالم للناشئين 2025 في حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط، تُطبّق اللائحة التالية لتحديد المراكز:

عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.

فارق الأهداف في تلك المباريات.

عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المشتركة.

فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة

مشوار منتخب مصر في دور المجموعات الجولة الأولى: فاز منتخب مصر على هايتي 4–1.

الجولة الثانية: تعادل مع فنزويلا 1–1.

وبهذه النتائج، يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على فنزويلا التي تتساوى معه في النقاط.

من جهته، اكتسح منتخب إنجلترا هايتي بنتيجة 8–1 في الجولة الثانية، ما جعله في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل هايتي الترتيب بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الخامسة قبل الجولة الأخيرةمصر – 4 نقاط، فنزويلا – 4 نقاط، إنجلترا – 3 نقاط، هايتي – 0 نقاط.
 

منتخب مصر منتخب الناشئين منتخب انجلترا أحمد الكاس مونديال الناشئين

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

زيزو

محمد الغزاوي: تصرفات زيزو تكشف أننا أمام لاعب بعقلية كبيرة

السلة

موعد مباريات قبل نهائي دوري مرتبط السلة للرجال

الاهلي

الغزاوي: جمهورنا لا يقبل إلا بالمكسب وقدر الأهلي التتويج بكل البطولات

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

