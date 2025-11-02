وزير الرياضة: نؤهل منتخب ناشئي كرة اليد من سنين ..والمركز الثاني عالميا ليس هينا

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن فوز منتخب مصر للناشئين بالمركز الثاني في بطولة العالم لكرة اليد مش حاجة قليلة، لكن ولادنا في مستوى عالي واحنا بنأهل المنتخب ده من سنين مش من دلوقتي، وده في كل الفرق الرياضية مش كرة اليد بس.

وأضاف أشرف صبحي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الألعاب الفردية الفترة اللي فاتت محققة ميداليات ذهب، فكل الرياضة المصرية بخير.

وتابع: عندنا قواعد تحفيزية محترمة في الألعاب الفردية والجماعية ولدينا شركات رعاية كبيرة، منوها أننا بنؤسس أكاديمية لحراس المرمى في كرة اليد بجوار الاتحاد، وهتلاقي في تطور لأداء حارس المرمى.