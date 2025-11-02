قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الملكة رانيا: افتتاح المتحف المصري الكبير حفل رائع يجسد حاضر مصر وتاريخها العريق
بسبب الأجرة .. ضبط سائق ميكروباص تعدّى بالسب على الركاب في طوخ
خالد مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي فى الإمارات.. تعرف على موعد سفره
هجوم على عمرو وهبة بعد تجاهل البطلة الأوليمبية فريال أشرف.. إيه الحكاية؟
تعرف على موعد أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي الجديد
مهيب عبد الهادي: للأسف كالعادة سيناريوهات كرة اليد المصرية الغريبة
تكرار لسيناريو ميسي وكاكا .. تفاصيل صادمة لإصابة لامين يامال نجم برشلونة
إحالة 4 أفراد بأحد مستشفيات النساء والولادة في أسيوط للمحاكمة التأديبية
محمد صلاح يدخل نادي الـ250 هدفا.. احتفاء عالمي بإنجاز جديد للفرعون المصري
وزير إسرائيلي: الخط الأصفر في غزة إجراء مؤقت وليس حدوداً دائمة
تعذر الحضور | تأجيل أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر محمد عبد العاطي
أصداء الافتتاح الأسطوري.. دبلوماسيون: الحضور الدولي غير المسبوق بافتتاح المتحف الكبير يعكس نجاح الدبلوماسية الرئاسية
رياضة

مهيب عبد الهادي: للأسف كالعادة سيناريوهات كرة اليد المصرية الغريبة

باسنتي ناجي

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي خسارة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد أمام ألمانيا.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"للأسف كالعادة سيناريوهات كرة اليد المصرية الغريبة ....  مصر تخسر من ألمانيا 44-43 في الشوط الرابع في نهائي كاس العالم للناشئين".

بعثة منتخب الناشئين لكرة اليد تعود اليوم بعد إنجاز فضية المونديال

وتعود بعثة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2008 إلى القاهرة مساء اليوم الأحد في تمام الثامنة مساءً، قادمة من المغرب بعد المشاركة التاريخية في بطولة العالم الأولى للناشئين، والتي توّج خلالها منتخبنا الوطني بالميدالية الفضية عقب أداء مشرف طوال البطولة.
 

وتغادر البعثة المغرب في الساعة الثانية ظهرًا في طريق عودتها إلى أرض الوطن، بعد أن خطف الفراعنة الصغار أنظار الجميع بمستواهم المميز وشجاعتهم داخل الملعب.

ونجح منتخبنا في تحقيق انتصارات كبيرة ومميزة على منتخبات البرازيل وأمريكا والمغرب، قبل أن يكتب واحدة من أروع صفحاته بالفوز على المنتخب الإسباني بطل أوروبا في الدور قبل النهائي، في مباراة تاريخية أكدت قوة الأجيال القادمة من كرة اليد المصرية.

ورغم خسارة المباراة النهائية بفارق هدف واحد فقط أمام ألمانيا بنتيجة 44-43، إلا أن المنتخب المصري كسب احترام العالم كله وأثبت أنه منتخب واعد يسير على خطى الأبطال، محققًا إنجازًا غير مسبوق في النسخة الأولى من البطولة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بما حققه المنتخب من إنجاز عالمي، مؤكدًا فخره بأداء اللاعبين والجهاز الفني، ومعلنًا عن تنظيم استقبال رسمي واحتفالية تليق بما قدمه أبطال اليد الصغار، مشددًا على أن اتحاد كرة اليد المصري هو اتحاد البطولات والإنجازات الذي يواصل كتابة التاريخ للرياضة المصرية

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

منتخب مصر لليد

أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير وثيقة فخر ووعي

مزارع سمكية

حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا للقانون

تامر عبد الحميد

برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري غير مسبوق وتتويج لمكانة مصر الثقافية العالمية

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

