مهيب عبد الهادي: للأسف كالعادة سيناريوهات كرة اليد المصرية الغريبة

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي خسارة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد أمام ألمانيا.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"للأسف كالعادة سيناريوهات كرة اليد المصرية الغريبة .... مصر تخسر من ألمانيا 44-43 في الشوط الرابع في نهائي كاس العالم للناشئين".

بعثة منتخب الناشئين لكرة اليد تعود اليوم بعد إنجاز فضية المونديال

وتعود بعثة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2008 إلى القاهرة مساء اليوم الأحد في تمام الثامنة مساءً، قادمة من المغرب بعد المشاركة التاريخية في بطولة العالم الأولى للناشئين، والتي توّج خلالها منتخبنا الوطني بالميدالية الفضية عقب أداء مشرف طوال البطولة.



وتغادر البعثة المغرب في الساعة الثانية ظهرًا في طريق عودتها إلى أرض الوطن، بعد أن خطف الفراعنة الصغار أنظار الجميع بمستواهم المميز وشجاعتهم داخل الملعب.

ونجح منتخبنا في تحقيق انتصارات كبيرة ومميزة على منتخبات البرازيل وأمريكا والمغرب، قبل أن يكتب واحدة من أروع صفحاته بالفوز على المنتخب الإسباني بطل أوروبا في الدور قبل النهائي، في مباراة تاريخية أكدت قوة الأجيال القادمة من كرة اليد المصرية.

ورغم خسارة المباراة النهائية بفارق هدف واحد فقط أمام ألمانيا بنتيجة 44-43، إلا أن المنتخب المصري كسب احترام العالم كله وأثبت أنه منتخب واعد يسير على خطى الأبطال، محققًا إنجازًا غير مسبوق في النسخة الأولى من البطولة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بما حققه المنتخب من إنجاز عالمي، مؤكدًا فخره بأداء اللاعبين والجهاز الفني، ومعلنًا عن تنظيم استقبال رسمي واحتفالية تليق بما قدمه أبطال اليد الصغار، مشددًا على أن اتحاد كرة اليد المصري هو اتحاد البطولات والإنجازات الذي يواصل كتابة التاريخ للرياضة المصرية