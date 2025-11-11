الأهلي يطلب تأجيل مباراة الإسماعيلي في الدوري.. لهذا السبب

طالبت إدارة النادي الأهلي رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء طلب النادي الأهلي تأجيل مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز بسبب ضيق الوقت بين موعد المباراة وبين مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في المغرب في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 28 نوفمبر الحالي.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد مباراتي الأهلي ضد فريقي شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي في أول جولتين بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري يوم السبت، 22 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الجيش الملكي يوم الجمعة، 28 نوفمبر الجاري على ملعب الأمير مولاي عبد الله، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا:

المجموعة الأولى: باور ديناموز - ريفرز يونايتد - بيراميدز - نهضة بركان

المجموعة الثانية: شبيبة القبائل - الجيش الملكي - يانج أفريكانز - الأهلي

المجموعة الثالثة: سانت إيلوا لوبوبو - مولودية الجزائر - الهلال - صن داونز

المجموعة الرابعة: الملعب المالي - بترو أتلتيكو - سيمبا - التنزاني



القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري

أما مباريات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في مراحل المجموعات وما بعدها، فستُنقل حصريًا عبر شبكة بي إن سبورتس، المالكة لحقوق البث التلفزيوني لجميع البطولات القارية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا