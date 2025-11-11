قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ثاني أيام التصويت | توافد أهالى البحيرة أمام لجان انتخاب النواب
بيراميدز يرفض انضمام لاعبيه لمنتخب مصر الثاني.. ما السبب؟
منال عوض: انتظام فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات وسط إقبال متزايد من المواطنين
عقب التتويج بالسوبر.. شوبير يكشف خطة الأهلي لدعم الفريق
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني
موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام
قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية
كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية
الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون إسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التعليم تحسم الجدل بشأن مصير طلبات تحويل طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تتولى تحويل الطلاب من مرحلة أو نوعية تعليمية إلى أخرى.

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن مصير الطلبات المقدمة من  أولياء أمور بعض الطلاب الملتحقين بالتعليم الابتدائي “صغار السن” ، حيث طالب اولياء الامور بالموافقة على تحويل أبنائهم لمدارس أخرى لاسباب مثل لم شمل الاسرة ونقل السكن وبعد المسافة.

ففي هذا الإطار تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الاستفسارات بشأن مدى جواز تحويل الطالب الملتحق بالتعليم الابتدائي ضمن الطلاب صغار السن إلى مدرسة أم ينبغي قضاء المرحلة كاملة بذات المدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن شرط سماح الكثافة فقط طالما كان الطالب مقيدا بالصف الأول الابتدائي وفقا لصحيح القانون، ولم يتضمن ذلك الكتاب أي إشارة إلى ضرورة قضاء الطفل المرحلة كاملة بذات المدرسة قبل التحويل.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على انه يشترط للتحويل بين المدارس “شرطا أساسيا”  سماح الكثافة بالإضافة إلى باقي شروط التحويل الواردة به دون اشتراط قضاء الطفل مرحلة كاملة بالمدرسة المقيد فيها.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه لا يوجد شرط يحول دون تحويل الطلاب إلى مدرسة قريبة من محل سكنهم أو للم شمل الاسرة أو لظروف خاصة بهم، فلا مانع من قبول تحويلهم دون قضائهم في مدارسهم المقيدين بها المرحلة كاملة، وذلك بعد التأكد من سماح الكثافة وفي ضوء احكام الكتاب الدوري.

وعلى جانب آخر ، أصدرت مديريات التربية والتعليم ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر نوفمبر 2025 ، حيث تم التشديد على ما يلي :

  •  الإلتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية 
  •  تكون الأسئلة متوافقة مع المنهج الدراسي الذي تمت دراسته خلال وقت الامتحان .
  • مراعاة المراجعة الدقيقة للنماذج الإمتحانية ، وتكاتف كافة الجهود من أجل مصلحة الطلاب .
  •  الإلتزام بالقوانين المنظمة لأعمال الإمتحانات وعدم المغالاه والتعقيد فى وضع الأسئلة .

تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا ينص على تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب 2025 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطاب رسمي أرسله للمديريات التعليمية : إنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية ، وفي اطار الاستعداد لـ انتخابات مجلس النواب 2025 والمقرر عقدها في بعض المحافظات يومي 24 و 25 نوفمبر 2025 ، ونظرا لتعارض الموعد المشار إليه مع موعد امتحانات شهر نوفمبر بهذه المحافظات ، فقد تقرر أن تقوم كل محافظة من المحافظات التالية: ( القاهرة ، القليوبية ، والدقهلية ، والمنوفية ، و الغربية ، و كفر الشيخ ، والشرقية ، ودمياط ، وبورسعيد ، و الاسماعيلية ، والسويس ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ) التي تجرى بها الانتخابات يومي 24 و 25 نوفمبر 2025 بإعداد جداول جديدة لـ امتحانات شهر نوفمبر وفقا لظروفها .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ألا يعقد أي اختبار قبل يوم 19 نوفمبر 2025.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

