قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 185 وظيفة جديدة
الوطنية للإنتخابات: لم نرصد أي معوقات والشكاوى من تكدس الناخبين
أحمد موسى: أهالي الجيزة خرجوا بكل طوائفهم دعمًا للنائب محمد أبو العينين
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
أحمد موسى: إقبال كثيف وحفاوة كبيرة بالنائب محمد أبوالعينين في الجيزة
بعد عقد من الاعتقال.. فريق الدفاع: الإفراج عن هانيبال القذافي حقق العدالة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأثنين 10-11-2025
أحمد موسى يستعرض مظاهرات الحب في النائب محمد أبو العينين
من أعراضه المشي اللا إرادي .. كل ما تريد معرفته عن النوم القهري
دون ذكر اسمها .. كريم محمود عبد العزيز ينفي علاقة دينا الشربيني بطلاقه من زوجته
أحمد موسي: محمد أبو العينين يحظى بدعم وحب كبير من أهل الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من فقدان الابن إلى الرحيل المفجع| قصة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي بين المجد والوفاة

الفنان إسماعيل الليثي
الفنان إسماعيل الليثي
رنا أشرف

تُوفي اليوم الفنان المطرب إسماعيل الليثي عن عمر ناهز 34 عامًا، متأثرًا بإصاباته الخطيرة التي لحقت به جراء حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي الشرقي، نقل على إثره إلى المستشفى حيث قضى عدة أيام بالعناية المركزة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

تدهور مفاجئ في حالته الصحية

وقال مصدر طبي، إن الساعات الأخيرة من حياة الفنان الشعبي شهدت تدهورًا مفاجئًا في حالته الصحية، بعد تعرضه لنزيف حاد في المخ أعقبه خروج دم من الأذنين قبل وفاته بدقائق معدودة.

وأوضح المصدر أن الليثي كان موصولًا بأجهزة التنفس الصناعي، نتيجة مضاعفات خطيرة في وظائف الكلى والجهاز العصبي، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي حاول إنعاشه أكثر من مرة دون استجابة، بعد توقف عضلة القلب والوظائف الحيوية.

إصابات خطيرة ونزيف داخلي

وأضاف المصدر أن الفنان الراحل أصيب بجروح بالغة، شملت نزيفًا في الفم والأنف والجمجمة، ودخل على إثرها في غيبوبة تامة منذ وقوع الحادث، الذي صدم جمهوره ومحبي الأغنية الشعبية في مصر.

خلفية إنسانية 

وولد إسماعيل رضا إسماعيل عبدالكريم، المعروف فنيًا باسم إسماعيل الليثي، في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، حيث نشأ وسط بيئة شعبية تركت أثرًا واضحًا على ملامح فنه وطريقة أدائه.

وكانت عائلته محور حياته، خاصة ابنه رضا الملقب بـ«ضاضا»، الذي فقده العام الماضي في حادث مأساوي إثر سقوطه من الطابق العاشر بمنزل العائلة، وهي الحادثة التي أثّرت فيه بشدة وأدخلته في حالة نفسية صعبة.

وفاة ابن إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

وعاش بعد ذلك إسماعيل الليثي وزوجته مأساة حقيقية بعد الحادث الذي وقع في شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث سقط نجلهما من سطح المنزل بالدور العاشر أثناء لعبه، وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة وقتها سبب وفاة نجله البالغ من العمر 9 سنوات، حيث تبين أنه أثناء لهوه، اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر، بمنطقة المنيرة الغربية، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وفشلت محاولات إنقاذه.

خلافات أسرية وضجة على السوشيال ميديا

زوجته شيماء سعيد، التي تعمل في مجال التجميل، كانت داعمة له خلال محنته، قبل أن تتصدر علاقتهما عناوين مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الخلافات العائلية المتكررة.

وقالت شيماء في فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق “تيك توك”: «اتعملنا أسحار كتير علشان نسيب بعض، وهو ضربني بشكل هستيري.. وأنا مش عايزة رجالة تاني في حياتي خالص».

وأضافت في مقطع سابق أنها تعرضت للاعتداء وسرقة ذهبها وأموالها، قائلة: «صحيت لقيته واخد بناتي وسارق فلوسي ودهبي.. أنا مستحملة 10 سنين، وبيكلم بنات عليا.. عايزة حد يلحقني».

واتخذت شيماء  قرار الانفصال وقتها، مؤكدة عودتها إلى منزلها بصحبة بناتها بعد فترة من الابتعاد.

عودة بعد الانفصال

وبعد أشهر من الانفصال عاد المطرب الشعبي إسماعيل الليثي إلى زوجته شيماء سعيد، في محاولة لاستعادة استقرار حياتهما الأسرية.

وشهدت عودتهما احتفالًا عائليًا بسيطًا أقيم بمناسبة عيد ميلاد شيماء، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء، حيث حرص الليثي على تقديم هدية ذهبية لزوجته.

مشواره الفني

وبدأ إسماعيل الليثي مسيرته الفنية بالغناء في مراكز الشباب والأفراح الشعبية، ما منحه خبرة مباشرة في التواصل مع الجمهور.

ثم اتجه لاحقًا إلى أداء الأغاني الشعبية والمهرجانات ذات الإيقاع السريع والكلمات البسيطة التي تعبر عن حياة الناس اليومية.

وتعاون خلال مشواره مع عدد من المنتجين والملحنين المحليين، وحققت أعماله انتشارًا واسعًا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما شارك الليثي في تقديم تترات عدد من الأفلام والمسلسلات الشعبية، التي أضفت نكهة مصرية أصيلة على تلك الأعمال.
 

وداع مؤلم

ورحل إسماعيل الليثي بعد رحلة قصيرة حافلة بالتحديات والنجاحات والأزمات، تاركًا خلفه إرثًا من الأغاني التي أحبها جمهوره، وذكرى إنسانية مؤلمة جمعت بين الفقد الشخصي والشهرة المبكرة والنهاية المفجعة.

إسماعيل الليثي وفاة الفنان المطرب إسماعيل الليثي وفاة نجل إسماعيل الليثي شيماء سعيد الأغاني الشعبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

ترشيحاتنا

العبور الجديدة

العبور الجديدة على خط التنمية.. اجتماعات عاجلة لتسريع مشروعات الإسكان وتقنين الأراضي

المجتمعات العمرانية

هيئة المجتمعات العمرانية تتفقد مشروعات الإسكان الأخضر بالعاشر من رمضان وحدائق العاشر

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الكويتي مضاعفة حجم التجارة البينية

بالصور

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9
BYD U9
BYD U9

مهرجان القاهرة يحتفي بالنجم خالد النبوي بعرض فيلمي المهاجر والمواطن

خالد النبوي
خالد النبوي
خالد النبوي

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته
إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته
إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

فيديو

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد