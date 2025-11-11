الأجيال تتلاقى بالانتخابات| الأجداد والأحفاد والأمهات بأبنائهم يحتشدون في اللجان.. صور

في مشهد يعكس روح المشاركة الوطنية وتلاحم الأجيال، شهدت لجان الانتخابات حضورا لافتا للأسر المصرية، حيث اصطحب الأجداد أحفادهم والأمهات أبناءهن للمشاركة في التصويت بمراكز الاقتراع.

واصطف الناخبون في صفوف مع فتح باب التصويت في اليوم الثاني للانتخابات بشارع البحر الأعظم في الجيزة.

وقد جمعت لجان الانتخابات الابتسامات بين الأجداد بأحفادهم، والأمهات بأطفالهن، بعد ان توافدوا معا ليجسدوا مشهدا عائليا مليئا بالمودة والانتماء، حيث التقت الأجيال تحت راية المشاركة في بناء الوطن.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.