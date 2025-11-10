المرأة المصرية تتصدر المشهد الانتخابي بعدد من محافظات الصعيد

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، بمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تزايدا واضحا وكبيرا في إعداد النساء أمام لجان الاقتراع لدرجة وصلت للتكدس والتزاحم.

يأتي هذا التطور بعد ما شهدته الساعات الأولى من هيمنة للمجموعات المنظمة ذات الطابع العشائري والقبلي التي سعت لإثبات نفسها مع فتح اللجان، إلا أن قدرتها على الاستمرارية كانت أقل قوة من تدفق النساء وتزايد أقابلهن المستدام على مدار اليوم حتى نجحوا في تغيير صورة المشهد وبروزهن كقوة تصويتية مستدامة ومؤثرة.

وقد رصد متابعو الائتلاف المصري التواجد الكثيف للنساء أمام لجان الاقتراع بدوائر محافظات المنيا وسوهاج والبحيرة بشكل خاص، بما يعكس الطابع الجهوي في عمليات الحشد والتصويت.