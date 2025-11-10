قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مُسنة بمحافظة الجيزة تحرص على المشاركة في ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025

الانتخابات في محافظة الجيزة
الانتخابات في محافظة الجيزة
محمد صبيح

حرصت مسنة بمحافظة الجيزة على الحضور أمام لجنتها الانتخابية في مدرسة محمد كريم بشارع البحر الأعظم للإدلاء بصوتها وسط حضور مكثف من جانب الناخبين.

انطلقت صباح اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، والتي تشمل 14 محافظة من بينها الجيزة، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان. وتستمر عملية التصويت على مدار يومين، اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتعد محافظة الجيزة من أبرز المحافظات التي تشهد منافسة قوية في هذه المرحلة، حيث يبلغ عدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بالمحافظة نحو 6 ملايين و634 ألف ناخب، موزعين على 386 مركزًا انتخابيًا يضم 775 لجنة فرعية تغطي مختلف مدن ومراكز المحافظة. وتضم الجيزة 12 دائرة انتخابية يتنافس فيها العشرات من المرشحين المستقلين والحزبيين على المقاعد المخصصة للمحافظة في مجلس النواب الجديد.

وشهدت المحافظة خلال الأيام الماضية استعدادات مكثفة لتجهيز المقار الانتخابية وتوفير الخدمات اللازمة للناخبين، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمراكز، مع التأكد من توافر الإنارة والنظافة ودورات المياه ومقاعد انتظار كبار السن وذوي الهمم. كما تم التنسيق الكامل بين محافظة الجيزة ومديرية الأمن والهيئة الوطنية للانتخابات لتأمين محيط اللجان وتسهيل حركة المواطنين وضمان سيولة المرور في الشوارع المؤدية إليها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المرحلة الأولى تشمل التصويت في عدد من المحافظات من بينها الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، البحر الأحمر، مطروح، البحيرة، أسوان، الأقصر، وسوهاج، بإجمالي نحو 35.3 مليون ناخب على مستوى الجمهورية، موزعين على أكثر من 5600 لجنة فرعية.

ومنذ الساعات الأولى من الصباح، شهدت العديد من اللجان الانتخابية بالجيزة إقبالًا تدريجيًا من المواطنين، خاصة في المناطق الشعبية والمراكز الريفية، حيث حرص كبار السن والنساء على التواجد المبكر للإدلاء بأصواتهم. وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أن العملية الانتخابية تسير بانضباط دون رصد أي مخالفات أو تجاوزات مؤثرة حتى الآن، في ظل متابعة مستمرة من اللجان العامة المشرفة على الانتخابات.

وتأتي انتخابات مجلس النواب 2025 كاستحقاق دستوري مهم يهدف إلى تجديد الدماء في المؤسسة التشريعية المصرية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. ويُنظر إلى نسبة الإقبال في الجيزة باعتبارها مؤشراً مهماً على تفاعل المواطنين مع العملية السياسية، خاصة وأن المحافظة تضم شرائح متنوعة من الناخبين بين الحضر والريف والمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت محافظة الجيزة في بيان رسمي أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجباً وطنياً ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، داعية الجميع إلى النزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم في أجواء يسودها النظام والانضباط، بما يعكس الصورة الحضارية للشعب المصري وإيمانه بمسار التنمية السياسية والديمقراطية التي تشهدها البلاد في ظل الجمهورية الجديدة

محافظة الجيزة مدرسة محمد كريم عملية التصويت الانتخابات البرلمانية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

بالصور

تسريب صور سيارة بنتلي السيدان الجديدة.. كسرت كل القواعد

بنتلي
بنتلي
بنتلي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد