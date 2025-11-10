إقبال كبير من الناخبين وأنصار المرشحين في انتخابات مجلس النواب بالبحيرة

شهدت انتخابات مجلس النواب إقبالًا كبيرًا على اللجان الانتخابية وتواجد كبير من المواطنين وأنصار المرشحين بجميع مراكز محافظة البحيرة .



وتبلغ الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة 4 ملايين و388 ألفًا و114 ناخبًا موزعين على 647 مقرًا انتخابيًا تشمل 753 لجنة فرعية و9 لجان عامة.





وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة خلال جولتها على اللجان الانتخابية بمدرسة معاذ بن جبل ولجان مركز إعداد القادة بدمنهور على انتظام جميع اللجان الانتخابية في الموعد.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إلى أن المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الديمقراطي تمثل واجبًا وطنيًا ورسالة دعم لمسيرة الجمهورية الجديدة وخطوات الدولة نحو البناء والتنمية الشاملة، داعية أبناء المحافظة إلى الإدلاء بأصواتهم بحرية ومسؤولية.

وأوضحت أن محافظة البحيرة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى درجات الانضباط، حيث تم توفير مظلات ومقاعد لكبار السن وذوي الهمم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، بالإضافة إلى تواجد الفرق الطبية وسيارات الإسعاف بالقرب من اللجان، وتفعيل غرف العمليات المركزية لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على الالتزام بالحياد التام والشفافية، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء ديمقراطية منظمة، مشددة على أن المشاركة الفعّالة في الانتخابات تمثل دعامة أساسية لتعزيز التنمية وتحقيق مصالح المجتمع.