الأطباء المصرية تحيّي تخريج 168 طبيبا فلسطينيا من قلب مجمع الشفاء

أعربت نقابة أطباء مصر عن بالغ اعتزازها وتقديرها بتخريج 168 طبيبا وطبيبة حاصلين على البورد الفلسطيني ضمن فوج «درع الإنسانية»، والذي أقيم في ساحة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، يوم أمس الخميس، في المكان ذاته الذي تعرض لأكبر حصار عرفه القطاع، وشهد استشهاد أكثر من 400 مواطن واعتقال عشرات الكوادر الطبية.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن هذا المشهد الاستثنائي يجسد أسمى معاني الصمود والوفاء لرسالة الطب، حيث خرج الأطباء من بين أنقاض المستشفى ليعلنوا للعالم أن العلم لا يحاصر، وأن رسالة إنقاذ الحياة أقوى من آلة القتل والدمار.

ونعت نقابة الأطباء العشرة من خريجي هذا الفوج الذين ارتقوا شهداء، وهم يؤدون واجبهم الإنساني والمهني ليلحقوا بآلاف الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن دماءهم ستظل دليلا حيا على أن الكوادر الطبية الفلسطينية كانوا ولا زالوا في طليعة المدافعين عن الحق في الحياة.

وجددت النقابة العامة للأطباء تضامنها الكامل مع الأطباء الفلسطينيين وكافة أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تخريج هذا الفوج من قلب مجمع الشفاء، وتحت وطأة الحصار والعدوان، هو رسالة أمل تقول إن غزة، من تحت الركام، لا تزال قادرة على صناعة الحياة وبناء المستقبل.