محافظ البحيرة تتفقد عددا من اللجان بدمنهور لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بجولة ميدانية تابعت خلالها عدد من اللجان بدمنهور، شملت لجنة مركز إعداد القادة، ولجان مدارس معاذ بن جبل الثانوية، دمنهور الثانوية العسكرية، ومحمد خميس الرسمية للغات (المتميزة)، للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية وتيسير الإجراءات أمام الناخبين بكل شفافية وانضباط.

وأكدت على أن محافظة البحيرة تعمل على قدم وساق بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، مع استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمديريات للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المحافظة من أكبر المحافظات من حيث الكتلة التصويتية، حيث يبلغ عدد الناخبين نحو 4 مليون و388 ألف و114 ناخبًا، موزعين على 647 مركزًا انتخابيًا يشمل 753 لجنة فرعية و9 لجان عامة، متواجدة بالمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب، ومقار حكومية لتغطية كافة أنحاء المحافظة.

وأشادت المحافظ بالدور الحيوي للمرأة البحراوية، باعتبارها المحرك الأساسي في المجتمع وداعم الأسرة البحراوية، داعية جميع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا أصيلًا في اختيار من يمثلهم، مؤكدة أن محافظة البحيرة ستظل دائمًا نموذجًا مشرفًا في الوعي والمشاركة السياسية خلال جميع الاستحقاقات الوطنية.