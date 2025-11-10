قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
‎انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
توك شو

النيابة الإدارية تكشف أهم ملاحظات الانتخابات من غرفة العمليات

محمد شحتة

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن لدينا غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية تعمل على مدار الساعة في النيابة الإدارية، لمتابعة كل ما يخص السيدات والأعضاء المكلفين بالإشراف على اللجان الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأضاف المستشار محمد سمير، في مداخلة هاتفية مع قناة "المحور"، أن محافظة أسوان شهدت اليوم حادث سير مروري حال انتقال اثنين من الأعضاء لمتابعة اللجان وبالفعل تم تقديم الرعاية الطبية لهما.

وتابع: ما هو متعلق بشئون الأعضاء للنيابة الإدارية فيكون التعامل معهم مع غرفة العمليات، أما ما يتعلق بالإقبال والكثافات الانتخابية يتم التعامل معها من غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات.

ويمكن للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ورقمه فى كشوف الناخبين من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انطلاق التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025 ، أو من خلال التطبيق الذى أطلقته الهيئة الوطنية على الهواتف المحمولة.

وبمجرد دخول الناخب على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات أو التطبيق على الهاتف https://www.elections.eg، تظهر خانة التى يتم كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقم بداخلها، وتظهر كافة بيانات الناخب الممثلة فى اسم المدرسة التى سيدلى فيها بصوته.
 

