النيابة الإدارية تكشف أهم ملاحظات الانتخابات من غرفة العمليات

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن لدينا غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية تعمل على مدار الساعة في النيابة الإدارية، لمتابعة كل ما يخص السيدات والأعضاء المكلفين بالإشراف على اللجان الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأضاف المستشار محمد سمير، في مداخلة هاتفية مع قناة "المحور"، أن محافظة أسوان شهدت اليوم حادث سير مروري حال انتقال اثنين من الأعضاء لمتابعة اللجان وبالفعل تم تقديم الرعاية الطبية لهما.

وتابع: ما هو متعلق بشئون الأعضاء للنيابة الإدارية فيكون التعامل معهم مع غرفة العمليات، أما ما يتعلق بالإقبال والكثافات الانتخابية يتم التعامل معها من غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات.

ويمكن للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ورقمه فى كشوف الناخبين من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انطلاق التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025 ، أو من خلال التطبيق الذى أطلقته الهيئة الوطنية على الهواتف المحمولة.

وبمجرد دخول الناخب على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات أو التطبيق على الهاتف https://www.elections.eg، تظهر خانة التى يتم كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقم بداخلها، وتظهر كافة بيانات الناخب الممثلة فى اسم المدرسة التى سيدلى فيها بصوته.

