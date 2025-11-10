قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حضور نسائي مكثف على لجنة مجمع المدارس بالحوامدية
وزارة السياحة: لا حريق في المتحف الكبير والصور المتداولة مزيفة
محافظ الجيزة يتابع سير انتخابات مجلس النواب ميدانيًا بالمقار الانتخابية بأحياء الدقي والعجوزة
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الليبية لدعم مسار الحوار الوطني
إقبال كثيف من الناخبين على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور.. فيديو وصور
وفاة المطرب الشعبى إسماعيل الليثى في مستشفى ملوى بمحافظة المنيا
نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا
التنمبة الصناعية: صندوق جديد بمليار جنيه لدعم وتمويل المصانع المتعثرة
رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للقومية للتأمين وسبل تعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية
مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه
الإتفاق على تبادل الخبرات في مجالات الرعاية العاجلة والحرجة بين مصر ولاتفيا
مبلغ مالي ضخم.. كم حصد الأهلي بعد فوزه بالسوبر المصري؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حقوق النواب: الإقبال الكبير على الانتخابات ترجمة لوعي المصريين.. والحقوق السياسية تتصدر المشهد في عهد الرئيس السيسي

طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بالنواب
طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بالنواب
ماجدة بدوى

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحجم الإقبال الكبير من المواطنين على صناديق الاقتراع في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت اليوم وسط أجواء مفعمة بالحماس والمسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن هذا المشهد الانتخابي المهيب يعكس وعي المصريين العميق بدورهم في صياغة مستقبل وطنهم وإيمانهم الراسخ بضرورة المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح رضوان أن المشاركة الواسعة للمواطنين تمثل أصدق دليل على وعي الشعب المصري وإدراكه لمسؤولياته الوطنية، مشيرًا إلى أن ممارسة الحقوق السياسية أصبحت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان في مصر، بعد أن تحولت من مجرد نصوص في الدستور إلى واقع حي يجسده المواطن المصري بإرادته الحرة عند المشاركة في اختيار من يمثله داخل المؤسسات التشريعية.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان أن الإقبال الكبير الذي شهدته اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، سواء في الداخل أو الخارج، يجسد الثقة المتبادلة بين الشعب ومؤسسات الدولة، ويؤكد أن المواطن المصري أصبح أكثر وعيًا بدوره في دعم المسار الديمقراطي وصون استقرار الدولة. وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في ترسيخ مفهوم شامل ومتكامل لحقوق الإنسان يقوم على التوازن بين الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، موضحًا أن الانتخابات الحالية تمثل أحد أبرز تجليات هذا المفهوم.

وأكد رضوان أن السنوات الأخيرة أثبتت أن المصريين شركاء حقيقيون في صناعة القرار الوطني، وأن مشاركتهم في الانتخابات لم تعد مجرد واجب وطني بل أصبحت رسالة فخر وانتماء للوطن، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من الانتخابات شهدت مستوى رفيعًا من التنظيم وتيسيرات واضحة للمواطنين، ما ساهم في خروج المشهد الانتخابي بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري للدولة المصرية وتؤكد تطور الوعي الشعبي بأهمية المشاركة الإيجابية.

وأشار النائب إلى أن المشاركة في الانتخابات تمثل تعبيرًا صادقًا عن الإرادة الشعبية وحرص المصريين على بناء مؤسسات قوية تعبّر عنهم بصدق، مؤكدًا أن الإقبال الشعبي الواسع على صناديق الاقتراع هو الرد العملي على كل المشككين في وعي المصريين وقدرتهم على ممارسة حقوقهم السياسية بوعي ومسؤولية. وأضاف أن الانتخابات البرلمانية الحالية ليست مجرد عملية تصويت، وإنما هي مشاركة فاعلة في صنع المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة، وأن كل صوت في الصندوق هو صوت لصالح الاستقرار والتنمية ورسالة تؤكد أن المصريين يضعون مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

واختتم رضوان تصريحاته مؤكدًا أن المشهد الانتخابي الذي تشهده مصر اليوم يعكس الثقة في مسار الدولة ووعي المواطنين بأهمية المشاركة لا المقاطعة، والبناء لا الهدم، مشددًا على أن المصريين اليوم يكتبون صفحة جديدة في سجل الديمقراطية الوطنية، ويثبتون أن حقوق الإنسان في مصر لم تعد شعارات وإنما واقع حي يعيشه المواطن في ظل قيادة وطنية واعية تؤمن بحق الشعب في المشاركة وصناعة المستقبل .

طارق رضوان حقوق الإنسان مجلس النواب انتخابات النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

أسعار الحديد عالميا ومحليا

تباينا عالميا واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 10-11-2025

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

السلة

موعد مباريات قبل نهائي دوري مرتبط السلة للرجال

الاهلي

الغزاوي: جمهورنا لا يقبل إلا بالمكسب وقدر الأهلي التتويج بكل البطولات

زيزو ونائب الزمالك

اتحاد الكرة يبرئ زيزو في أزمة مصافحة نائب رئيس الزمالك| تفاصيل

بالصور

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

اللواء محمد عثمان يتسلم مهام عمله رئيسا لشركة مياه الشرب بالشرقية

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية

محافظ الشرقية يسلّم عقود عمل لـ 12 من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد