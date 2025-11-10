روان أبو العينين توضح أسهل طريقة لمعرفة المقر الانتخابي في انتخابات مجلس النواب 2025

كشفت روان أبو العينين عن أسهل الطرق لمعرفة المقر الانتخابي للمواطنين خلال انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضحت، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب لقناة صدى البلد، أن التعرف على المقر الانتخابي يتم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، أو إرسال رسالة نصية على الرقم 5151، أو الاتصال على رقم دليل الهاتف 141، كما يمكن أيضًا تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أن على الناخب التوجه إلى مقره الانتخابي باستخدام الرقم القومي أو جواز سفر ساري، حيث يتسلم ورقتين: واحدة لنظام الفردي وأخرى لنظام القائمة. ويتم التصويت في النظام الفردي لمرشح واحد فقط وفق تقسيم الدائرة، بينما في نظام القائمة يضع الناخب علامة () أمام اسم القائمة التي يختارها.

