‎انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين كبار السن على لجان الجيزة بكثافة
الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
توك شو

روان أبو العينين توضح أسهل طريقة لمعرفة المقر الانتخابي في انتخابات مجلس النواب 2025

عبد الخالق صلاح

كشفت روان أبو العينين عن أسهل الطرق لمعرفة المقر الانتخابي للمواطنين خلال انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضحت، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب لقناة صدى البلد، أن التعرف على المقر الانتخابي يتم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، أو إرسال رسالة نصية على الرقم 5151، أو الاتصال على رقم دليل الهاتف 141، كما يمكن أيضًا تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أن على الناخب التوجه إلى مقره الانتخابي باستخدام الرقم القومي أو جواز سفر ساري، حيث يتسلم ورقتين: واحدة لنظام الفردي وأخرى لنظام القائمة. ويتم التصويت في النظام الفردي لمرشح واحد فقط وفق تقسيم الدائرة، بينما في نظام القائمة يضع الناخب علامة () أمام اسم القائمة التي يختارها.
 

انتخابات مجلس النواب 2025 روان أبو العينين المقر الانتخابي

الناخبون أمام اللجنة

الشباب يتصدرون مشهد انتخابات النواب بعد فترة الراحة بالدقي

الناخبون أمام اللجنة

مواطنون يرفعون علامة النصر أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس بالدقي

محافظ الجيزة

للاطمئنان على سير الانتخابات.. محافظ الجيزة يتفقد مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي

بالصور

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

