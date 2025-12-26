أخبار السيارات| لكزس تعلن إنتاج طراز RZ F سبورت.. أول عربية في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

كيف تقوم بتغيير إطارات سيارتك على الطريق بدون كوريك؟

يستعرض هذا التقرير مجموعة من الحلول الابتكارية والحيل التي يمكن اللجوء إليها في حالات الطوارئ عند تعطل إطار السيارة وعدم توفر "كوريك" أو رافعة. يعتمد الأمر على استغلال تضاريس الطريق، مثل ركن السيارة فوق حافة مرتفعة أو حفر حفرة أسفل الإطار التالف لتبديله، وهي نصائح تمثل مخرجًا أخيرًا لإنقاذ السائق في مواقف حرجة جدًا بعيدًا عن مراكز الخدمة.

لكزس تعلن إنتاج سيارة RZ F سبورت الجديدة.. متى تصل إلى أسواقنا؟

أعلنت علامة لكزس الفاخرة عن البدء في إنتاج طراز RZ F سبورت الجديد، وهو النسخة الرياضية من سيارتها الكهربائية بالكامل، والتي تتميز بنظام دفع رباعي متطور وتصميمًا هجوميًا يعزز من أدائها على الطريق. ومن المتوقع أن تصل هذه السيارة إلى أسواقنا العربية في أواخر عام 2026، لتقدم تجربة قيادة صامتة ولكنها تحمل روحًا رياضية قوية تجذب عشاق الفخامة والأداء العالي في آن واحد.

كسور وكدمات.. هجوم على كيا بسبب أبواب سياراتها الكهربائية عالميًا

تواجه شركة كيا موجة من الانتقادات الحادة بعد تسجيل إصابات جسدية لبعض المستخدمين نتيجة خلل في نظام إغلاق الأبواب الكهربائية في طرازاتها الحديثة. تشير التقارير إلى أن الأبواب قد تغلق بقوة مفرطة دون استجابة الحساسات لوجود عوائق، مما تسبب في وقوع حادثًا أدى لكسور لدى بعض الملاك، وهو ما يضع الشركة أمام تحدي كبير لمراجعة أنظمة الأمان في سياراتها الكهربائية سريعًا.

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

في تعاون ثوري بين سوني وهوندا، تم الكشف عن أول سيارة في العالم تتيح للركاب الاستمتاع ببث ألعاب "بلايستيشن" مباشرة داخل المقصورة عبر شاشات فائقة الجودة. تعتمد هذه التقنية على دمج أنظمة الترفيه المنزلي داخل المركبة، مما يحول رحلات القيادة إلى تجربة ترفيهية متكاملة، ويعكس التوجه العالمي نحو تحويل السيارات إلى مساحات معيشة ذكية وممتعة جدًا.

سيارة تسلا تحتجز صاحبها بداخلها وتعرضه للموت

أثارت واقعة احتجاز سائق داخل سيارة تسلا بسبب تعطل النظام الإلكتروني للأبواب أثناء ارتفاع درجة الحرارة جدلاً واسعًا حول مخاطر الاعتماد الكلي على التقنية. واجه السائق خطرًا حقيقيًا قبل أن يتمكن من الخروج، مما يسلط الضوء على أهمية وجود مقابض يدوية للطوارئ وتوعية الملاك بكيفية استخدامها، لتجنب تحول المقصورة إلى فخًا مميتًا في حال تعطل البطارية أو النظام البرمجي.

فورد تعلن عن إيقاف أشهر سيارة دفع رباعي فجأة

فاجأت شركة فورد الأسواق بإعلانها إيقاف إنتاج أحد أشهر طرازات الدفع الرباعي لديها، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة لتركيز الموارد على الموديلات الكهربائية والهجينة الأكثر طلبًا. يمثل هذا القرار نهاية حقبة زمنية طويلة للسيارة التي حققت نجاحًا ساحقًا، ويؤكد على سرعة التحول في صناعة السيارات العالمية التي بدأت تودع المحركات التقليدية لتفسح مجالًا للابتكارات الصديقة للبيئة.

سعر ومواصفات جيلي إمجراند 2025.. الأرخص في السعودية

تستمر جيلي إمجراند 2025 في لفت الأنظار بالسوق السعودية كواحدة من أرخص وأفضل السيارات الاقتصادية المتاحة، حيث تجمع بين التصميم العصري والمواصفات العملية بسعر تنافسي. تتميز السيارة بمحرك موفر للوقود وتقنيات داخلية تلبي احتياجات الاستخدام اليومي، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للكثير من العائلات والشباب الباحثين عن سيارة اعتمادية بتكلفة صيانة منخفضة وسعرًا يناسب الميزانية.