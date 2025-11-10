مراسل القاهرة الإخبارية يكشف مستجدات عملية الاقتراع بانتخابات مجلس النواب

أكد زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من محافظة أسوان، أن جميع اللجان والمقار الانتخابية بمحافظة أسوان فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحاً، وفقاً للموعد المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تستمر عملية التصويت حتى مساء اليوم.

وأشار المراسل خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن محافظة أسوان تضم كتلة تصويتية تزيد على مليون و100 ألف مواطن لهم حق المشاركة في الانتخابات، ويتنافس 59 مرشحاً على 5 مقاعد موزعة على 4 دوائر تشمل جميع مدن وقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف أن هذه الانتخابات تشكل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري 2025، وتشمل محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد إضافة إلى محافظات غرب الدلتا.