الوطنية للانتخابات: أعلى ورقة تصويت بها 62 مرشحا.. فيديو

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك دوائر بها كثافة مرشحين وأخرى بها مرشح واحد.

وأضاف أحمد بنداري، في مداخلة هاتفية مع قناة "المحور"، أن أعداد المرشحين سبب من أسباب وجود الكثافات أمام اللجان، فالناخب الذي يستغرق للتصويب عدة دقائق غير الناخب الذي يختار من بين 40 أو 60 مرشحا في ورقة واحدة.

وتابع: محافظات المرحلة الأولى كلها فيها إقبال ولكن هناك كثافات في أماكن وأماكن أخرى، وهذا يرجع إلى عدد المرشحين، فمثلا لدينا أعلى ورقة تصويت بها 62 مرشحا وأخرى بها 40 مرشحا وورقة فيها مرشح واحد فقط.

ويمكن للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ورقمه فى كشوف الناخبين من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انطلاق التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025 ، أو من خلال التطبيق الذى أطلقته الهيئة الوطنية على الهواتف المحمولة.

وبمجرد دخول الناخب على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات أو التطبيق على الهاتف https://www.elections.eg، تظهر خانة التى يتم كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقم بداخلها، وتظهر كافة بيانات الناخب الممثلة فى اسم المدرسة التى سيدلى فيها بصوته.