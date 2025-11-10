الوطنية للانتخابات: محافظات الصعيد الأكثر كثافة وإقبالا من المواطنين.. فيديو

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، إن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي ومحافظات الصعيد تشهد إقبال كثيف من الانتخابات ومتوقع زيادة الكثافات في بعض المحافظات في نهاية اليوم.

وأضاف أحمد بنداري، في مداخلة هاتفية مع قناة "المحور"، أننا لم نستقبل أي شكاوى متعلق بالاستعلام عن اللجان الانتخابية للمواطنين وهذا يعكس زيادة الوعي الانتخابي لدى المواطنين.

وأشار إلى أن محافظات بني سويف وسوهاج وأسوان والأقصر يشهدون إقبال كثيف ودعمنا في بعض اللجان بأعضاء من الهيئة من القضائية للمساعدة في تنظيم العمل بسبب الإقبال الكثيف.

ويمكن للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ورقمه فى كشوف الناخبين من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انطلاق التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025 ، أو من خلال التطبيق الذى أطلقته الهيئة الوطنية على الهواتف المحمولة.

وبمجرد دخول الناخب على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات أو التطبيق على الهاتف https://www.elections.eg، تظهر خانة التى يتم كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقم بداخلها، وتظهر كافة بيانات الناخب الممثلة فى اسم المدرسة التى سيدلى فيها بصوته.

