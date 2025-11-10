السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025، حضورًا لافتًا للسيدات بجميع الأعمار، حيث تصدّرن المشهد الانتخابي منذ فتح اللجان أبوابها.

وذلك وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مكثفة، بهدف تيسير العملية الانتخابية للمواطنين في مختلف المراكز والقرى.

وتوافدت السيدات على اللجان منذ الساعات الأولى، في مشهد يعكس وعيًا كبيرًا بأهمية الاستحقاق الانتخابي، ورغبة واضحة في المشاركة وصناعة القرار البرلماني المقبل.

كما ظهر الاهتمام النسائي بشكل خاص في المناطق الريفية، حيث حرصت السيدات على اصطحاب كبار السن وتقديم الدعم لهن حتى يتمكنّ من الإدلاء بأصواتهن بسهولة.

وأكد عدد من رؤساء اللجان أن الساعات الأولى للعملية الانتخابية شهدت نسبة عالية من الإقبال النسائي، مشيرين إلى أن التنظيم داخل اللجان يسير بشكل منضبط، بدءًا من التحقق من الهوية، مرورًا بعملية التصويت، وحتى خروج الناخبين بسلاسة.

641 لجنة فرعية تستقبل 3 ملايين ونصف ناخب

وكان قد انطلق ماراثون انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم، وسط حالة من الجاهزية التامة داخل المقار الانتخابية، وتنظيم محكم يضم 598 مقرًا انتخابيًا يحتوي على 641 لجنة فرعية و8 لجان عامة موزعة على جميع المراكز والمدن.

وتشهد سوهاج منافسة قوية بين 176 مرشحًا على المقاعد الفردية، بجانب 14 مرشحًا على القائمة الوطنية، في سباق انتخابي يتسم بالحدة؛ نتيجة الطبيعة القبلية والعائلية التي تميز مجتمع الصعيد.